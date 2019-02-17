Zeybekci'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Bunu tartışmak ilkesizliktir AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "ithal aday" açıklamasına ilişkin, "Böyle bir şeyi tartışmak siyasete saygısızlık, siyasette ilkesizliktir. Söyleyecek bir şey bulamadığı için bunları söylemek de siyasi acizliktir." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi 17 Şubat 2019, 22:53 Son Güncelleme: 17 Şubat 2019, 22:57 AA