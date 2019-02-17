Zeybekci'den öğrencilere menemen sürprizi

AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeybekci, yerel seçim çalışmaları kapsamında, 'İzmir'i dinliyorum' adıyla 'WhatsApp hattı' oluşturdu.

Bu hatta yazan Ege Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi Okan Alaylı ile Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Veysel Okuducu, Zeybekci'yi Bornova'da kaldıkları eve davet etti.

Zeybekci, bu davet üzerine öğrencilerin evine sürpriz ziyarette bulundu. Bu sırada eve gençlerin okul arkadaşları da geldi. Gençlerle sohbet eden Zeybekci, öğrencilik yıllarından anılarını anlatarak, menemeni güzel yaptığını söyledi. Öğrencilerin talebi üzerine mutfağa giren Zeybekci, malzemeleri tek tek hazırlayarak, menemen yaptı.

Zeybekci, öğrenci evinde menemen hazırlayıp, gençlerle birlikte yedi.

Gençlerin, menemenin soğanlı mı, soğansız mı yapıldığı yönündeki tartışmaları hatırlatmaları üzerine Zeybekci, iyi pişmesi şartıyla soğanlı hazırladığını söyleyerek, püf noktaları hakkında bilgi verdi.

Zeybekci, öğrenci evinde çalınan saz eşliğinde söylenen 'Acem Kızı' ve 'Elif' türkülerine eşlik etti.

Hazırlanan yer sofrasında gençlerle birlikte yemek yiyen Zeybekci, öğrenci evinde çalınan saz eşliğinde söylenen 'Acem Kızı' ve 'Elif' türkülerine eşlik etti.