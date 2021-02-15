Gündem Zeynep Senadan şehit babasına asker selamı
MERSİN

Zeynep Sena'dan şehit babasına asker selamı

Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesindeki mağarada PKK'lı teröristlerce şehit edilen polis memuru Ahmet Yabalak (35), memleketi Mersin'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı törenle toprağa verildi. Şehidin, polis kıyafeti giyen 7 yaşındaki kızı Zeynep Sena, babasını asker selamıyla uğurladı.

Haber Merkezi DHA
Zeynep Sena
Zeynep Sena

Pençe Kartal-2 Harekatı'nda Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesindeki mağarada PKK'lı teröristlerce şehit edilmiş olarak bulunan 13 kişiden Polis Memuru Ahmet Yabalak'ın naaşı, Malatya'da yapılan otopsinin ardından memleketi Mersin'in Bozyazı ilçesine getirildi. Baba ocağında alınan helalliğin ardından Tekeli Camii'nde tören düzenlendi. Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Akdeniz Bölge Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Vali Ali İhsan Su, milletvekilleri, belediye başkanları, askeri erkan, şehidin annesi Ünzile, babası Kadir, eşi Burcu ve kızı Zeynep Sena Yabalak ile kardeşlerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

HERKESİ DUYGULANDIRDI

Törende polis kıyafeti ile babasına asker selamı veren şehidin kızı Zeynep Sena herkesi duygulandırdı. Bakan Soylu, şehidin acılı ailesini teselli etti.


Şehit Polis Memuru Ahmet Yabalak'ın cenazesi, kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla Tekeli Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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