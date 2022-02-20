Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy'dan salon müjdesi

Gençlerle Baş başa programı kapsamında her hafta ilçede bulunan lise öğrencileriyle bir araya gelen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile buluştu. Ömer Arısoy, inşaatı geçen yıl tamamlanan Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine okullarının konferans salonuna dair bir müjde verdi. Arısoy, “Bu yaptığım açıklamanın bir söz olarak burada kayda girmesini istiyorum. 2023 yılında muhteşem bir konferans salonunu Zeytinburnu Kız İmam Hatip Lisesi’ne kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy: En temiz ilçelerden biriyiz