Gündem Zeytinburnu Belediyesi Yöresel Yemek Yarışması düzenledi 175 lezzet en iyi olmak için yarıştı
İSTANBUL

Zeytinburnu Belediyesi 'Yöresel Yemek Yarışması’ düzenledi: 175 lezzet en iyi olmak için yarıştı

Zeytinburnu Belediyesi 23. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali çerçevesinde ‘Yöresel Yemek Yarışması’ düzenledi. Yarışmaya katılan 175 katılımcı lezzetleriyle kıyasıya yarıştı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Zeytinburnu Belediyesi Yöresel Yemek Yarışması’ düzenledi: 175 lezzet en iyi olmak için yarıştı
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy dereceye giren yarışmacılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Zeytinburnu Belediyesi 23. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali çerçevesinde ‘Yöresel Yemek Yarışması’ yapıldı. Yarışmanın jüri üyeleri arasında yemek yazarları Mine Kaydu, Eray Kılıç ve Şükran Kaymak yer aldı. 180 yarışmacının katıldığı yarışmada jüri üyelerinin ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un tadımlarının ardından lahana sarma yemeği ile birinci olan Arzu Kuyumcu’ya tam altın, mirza yemeği ile ikinci olan Mahtap Fotografi’ye yarım altın, pekmezli haşhaşlı sini tatlısı ile üçüncü olan Emine Tosun’a ise çeyrek altın ödülü verildi. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy günün anısına yarışmaya katılan tüm yarışmacılara fincan takımı hediye etti.

YÖRESEL LEZZETLER YAYGINLAŞTIRILACAK

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy “Bu akşam 23. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali’mizin yine geleneksel Yöresel Yemek Yarışması’ndayız. Bu sene de çok yoğun bir ilgi var. İki yıllık pandemi arasının ardından anlaşılan hemşehrilerimiz hünerli hanımlar özlemişler bu yarışmaya katılmayı. 175 yarışmacı şu anda hazır. Birazdan bir birinden önemli jüri üyelerimiz gezecekler ve birini seçmeye çalışacaklar. Bana sorarsanız buraya katılanların hepsi kazandı. Birazdan dolaşıp tatmayı düşünüyorum. Bütün katılan hemşehrilerimize başarılar diliyoruz. Katıldıkları için teşekkür ediyoruz. Bizim burada yapmak istediğimiz şey yöresel lezzetlerin yeniden kazanılması öğrenilmesi, yaygınlaştırılması. Buna katkı veren bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Zeytinburnu’nun gençleri Eypio ile eğlendi
GÜNDEM
Zeytinburnu’nun gençleri Eypio ile eğlendi
Müjdeler peş peşe geldi

Müjdeler peş peşe geldi

​Rakamlar netleşiyor: Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
13 ile sarı kodlu uyarı

13 ile sarı kodlu uyarı

Meteoroloji: Olumsuzluklara karşı dikkatli olun.
Haber kılıflı muhbirlik

​Diyarbakır'dan havalanan F-16'ları son dakika haberi olarak PKK'ya bildirdiler.

​Ordu'da heyecan verici keşif.

​Putin uyarmıştı: Savaşın dengesini değiştirecek.

​Karadeniz gazını çıkarma çalışmaları böyle yürütülüyor.

​Dış politikada hükümete akıl vermeye çalışan TÜSİAD'a Erdoğan'dan sert tepki.

​Trafik kazasında ölen gencin Afganlar tarafından öldürüldüğü yalanını yaydılar.

​Köylülerin 'ses bombası' sitemi.

​Hükümetin resmi artışı açıklamasını bekliyorlar.

​Brezilya polisi cesetlerin bulunduğunu açıkladı.

​Selfie çekmek isterken canından oluyordu.

​Çaldığı 41 büyükbaşı kestirip kasaplara satmış.

​Maymun çiçeği virüsü kapıya dayandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.