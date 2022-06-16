Zeytinburnu Belediyesi 'Yöresel Yemek Yarışması’ düzenledi: 175 lezzet en iyi olmak için yarıştı

Zeytinburnu Belediyesi 23. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali çerçevesinde ‘Yöresel Yemek Yarışması’ yapıldı. Yarışmanın jüri üyeleri arasında yemek yazarları Mine Kaydu, Eray Kılıç ve Şükran Kaymak yer aldı. 180 yarışmacının katıldığı yarışmada jüri üyelerinin ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un tadımlarının ardından lahana sarma yemeği ile birinci olan Arzu Kuyumcu’ya tam altın, mirza yemeği ile ikinci olan Mahtap Fotografi’ye yarım altın, pekmezli haşhaşlı sini tatlısı ile üçüncü olan Emine Tosun’a ise çeyrek altın ödülü verildi. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy günün anısına yarışmaya katılan tüm yarışmacılara fincan takımı hediye etti.

YÖRESEL LEZZETLER YAYGINLAŞTIRILACAK

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy “Bu akşam 23. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali’mizin yine geleneksel Yöresel Yemek Yarışması’ndayız. Bu sene de çok yoğun bir ilgi var. İki yıllık pandemi arasının ardından anlaşılan hemşehrilerimiz hünerli hanımlar özlemişler bu yarışmaya katılmayı. 175 yarışmacı şu anda hazır. Birazdan bir birinden önemli jüri üyelerimiz gezecekler ve birini seçmeye çalışacaklar. Bana sorarsanız buraya katılanların hepsi kazandı. Birazdan dolaşıp tatmayı düşünüyorum. Bütün katılan hemşehrilerimize başarılar diliyoruz. Katıldıkları için teşekkür ediyoruz. Bizim burada yapmak istediğimiz şey yöresel lezzetlerin yeniden kazanılması öğrenilmesi, yaygınlaştırılması. Buna katkı veren bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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