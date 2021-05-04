​ Zeytinburnu kendini fotoğraflarla anlatıyor ​

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu iş birliğiyle bu yıl 11’incisi düzenlenen Zeytinburnu Geleneksel Fotoğraf Yarışması’na başvurular başladı. Zeytinburnu’nu ‘en iyi anlatan’ fotoğrafların kıyasıya mücadele edeceği yarışmada toplamda 111 bin 500 TL para ödülü dağıtılacak. Her yıl olduğu gibi bu sene de amatör ve profesyonel fotoğrafçılar, Zeytinburnu’nun herhangi bir bölgesinde çekilmiş, serbest kompozisyonlara sahip renkli veya siyah-beyaz fotoğraflarla yarışmaya katılabilecekler.

Ünlü Foto Muhabiri Coşkun Aral’ın da yer alacağı jüride; İsmail Küçük, Murat Gür, Nazan Tuna ve Süleyman Gündüz gibi usta fotoğrafçılar seçim yapacak. Her fotoğrafçının maksimum 4 eserle katılabildiği ve Serbest Kategori ve Foto Öykü Kategorisi olmak üzere 2 farklı alanda gerçekleşen yarışmaya son başvuru tarihi 20 Kasım 2021. Katılımların www.tfsfonayliyarismalar.org ve www.zeytinburnu.istanbul adresleri üzerinden online yapılacağı yarışmaya gönderilecek eserlerin Zeytinburnu sınırları içerisinde çekilmiş olması gerekiyor.