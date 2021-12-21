Gündem Zeytinburnunda şüpheli paket Fünye ile patlatıldı
İSTANBUL

Zeytinburnu'nda şüpheli paket: Fünye ile patlatıldı

Zeytinburnu AK Parti İlçe Başkanlığı önüne bırakılan şüpheli paket fünye ile patlatıldı . Dün akşam saat 23.00 sıralarında ilçe başkanlığı önüne kimliği belirsiz bir kişi tarafından şüpheli paket bırakıldı. Yüzü kapalı bir kişinin paketi bırakması ve olay yerinden uzaklaşması kameraya yansıdı. Polis şüpheli paketi bırakan kişiyi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Zeytinburnunda şüpheli paket fünye ile patlatıldı
Zeytinburnu'nda şüpheli paket

AK Parti İlçe Başkanlığı önüne bırakılan paketi fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis, emniyet bandı çekerek caddeyi trafiğe kapattı. Bomba imha uzmanları tarafından fünyeyle patlatılan paketten pilli ve saatli bir düzenek çıktı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri uzun süre bölgede inceleme yaptı. Toplanan deliller incelenmek üzere emniyete götürüldü. Yapılan incelemenin ardından cadde trafiğe açıldı.

Zeytinburnu'nda şüpheli paket
Zeytinburnu'nda şüpheli paket


Zeytinburnu'nda şüpheli paket
Zeytinburnu'nda şüpheli paket

Zeytinburnu'nda şüpheli paket
Zeytinburnu'nda şüpheli paket

Şüpheli paketi bırakan kişi kamerada

Etraftaki kameralara yansıyan olayda yüzü kapalı bir kişinin etrafını kontrol ederek bir paketi AK Parti İlçe Başkanlığı binasının tabelasının altına bırakması ve olay yerinden uzaklaşması kameraya yansıdı. Polis şüpheli paketi bırakan kişiyi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Ankara'da yılbaşı öncesi DEAŞ'a operasyon: 13 şüpheli yakalandı
GÜNDEM
Ankara'da yılbaşı öncesi DEAŞ'a operasyon: 13 şüpheli yakalandı

Silah tacirlerine operasyon: Çiftlik evinden cephanelik çıktı
GÜNDEM
Silah tacirlerine operasyon: Çiftlik evinden cephanelik çıktı

Heyecanlandıran paylaşım

Heyecanlandıran paylaşım

TOGG yeni logosuyla görücüye çıkıyor.
DEAŞa şafak operasyonu

DEAŞ'a şafak operasyonu

Evlerin demir kapıları koçbaşları ile kırıldı.
Döviz büroları önünde kuyruk! Dolarda sert düşüş sonrası vatandaşlar akın etti: Zararda da olsam mutluyum

Nakil sonrası ilaçlara dikkat

Nakil sonrası ilaçlara dikkat

​Nefroloji Uzmanından önemli detaylar.

​Yeni güne yüzde 15'den fazla kayıpla başladı.

​İsteyen vatandaşlar TL mevduatlarını dövize endeksleyebilecek.

Erdoğan'ın açıklamaları sonrası hızla geriledi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.