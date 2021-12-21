Zeytinburnu'nda şüpheli paket: Fünye ile patlatıldı

AK Parti İlçe Başkanlığı önüne bırakılan paketi fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis, emniyet bandı çekerek caddeyi trafiğe kapattı. Bomba imha uzmanları tarafından fünyeyle patlatılan paketten pilli ve saatli bir düzenek çıktı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri uzun süre bölgede inceleme yaptı. Toplanan deliller incelenmek üzere emniyete götürüldü. Yapılan incelemenin ardından cadde trafiğe açıldı.

Zeytinburnu'nda şüpheli paket





Zeytinburnu'nda şüpheli paket

Zeytinburnu'nda şüpheli paket

Şüpheli paketi bırakan kişi kamerada

Etraftaki kameralara yansıyan olayda yüzü kapalı bir kişinin etrafını kontrol ederek bir paketi AK Parti İlçe Başkanlığı binasının tabelasının altına bırakması ve olay yerinden uzaklaşması kameraya yansıdı. Polis şüpheli paketi bırakan kişiyi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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