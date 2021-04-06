Gündem Zeytinburnunda Türk bayrağını yakmıştı Akli dengesinin yerinde olduğu tespit edilirse hapis yatacak
İSTANBUL

Zeytinburnu'nda Türk bayrağını yakmıştı: Akli dengesinin yerinde olduğu tespit edilirse hapis yatacak

Zeytinburnu'nda geçen yıl Türk bayrağını yaktığı iddia edilen Mahsun D. hakkında, "akıl sağlığının yerinde olduğunun tespit edilmesi" halinde 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı.

Haber Merkezi AA
Zeytinburnunda Türk bayrağını yakmıştı: Akli dengesinin yerinde olduğu tespit edilirse hapis yatacak
O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

İstanbul Zeytinburnu'nda geçtiğimiz yıl Mahsun D, bir marketin önünde asılı Türk bayrağını çakmakla yakmış, ihbar üzerine gözaltına alınmıştı.

Yargıya taşınan olay sonrası İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Bakırköy 21. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Bakırköy 21. Asliye Ceza Mahkemesi söz konusu iddianameyi kabul etti.

"SUÇ OLDUĞUNU BİLİYORUM"

İddianamede ifadesine yer verilen Mahsun D, mahallede gezerken bir anda asılı halde bulunan bayrağı yaktığını anlatarak, bunun suç olduğunu bildiğini anlattı.

Sanık Mahsun D, daha önce bir ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğünü aktardı.

Sanık Mahsun D'nin 5 Aralık 2020'de Zeytinburnu'nda Türk bayrağını yaktığı iddiasıyla gözaltına alındığına yer verilen iddianamede, sanıkla ilgili Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınan rapora yer verildi.

"CEZAİ SORUMLULUK YOK" RAPORU

Raporda sanığın fiili işlediği sırada "madde kullanımına bağlı psikotik bozukluk" denilen psikiyatrik hastalığın etkisinde olduğuna belirtilerek, sanığın işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamadığı, bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli ölçüde azalmış olduğu aktarıldı.

Sanığın bu nedenle işlediği öne sürülen suça yönelik ceza sorumluluğunun olmadığına vurgu yapılan raporda, Mahsun D'nin tedavi amaçlı akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanmasının uygun olduğu kanaatine varıldığı kaydedildi.

DEĞERLENDİRME YAPILACAK

İddianamede üzerine atılı suçu gerçekleştiren sanığın akıl hastalığının işlediği fiilin anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğini önemli ölçüde azaltıp azaltmadığı konusunda değerlendirme yapma görev ve yetkisinin mahkemeye ait olduğu ifade edildi.

Sanığın akıl hastası olduğuna kanaat getirilmesi halinde ceza verilmesine yer olmadığı ve akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanması talep edilen iddianamede, aksi halde sanığın "devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Zeytinburnu'nda sandalyeye çıkarak Türk bayrağını yakan kişi yakalandı
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Zeytinburnu'nda sandalyeye çıkarak Türk bayrağını yakan kişi yakalandı
İstanbul Zeytinburnu'na bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde bir marketin önünde asılı Türk bayrağı çakmakla yakıldı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri bayrağı yakan kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin Mahsun D., olduğu ve gözaltına alındığı kaydedildi.


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