Gündem Zeytinburnunda yangında mahsur kalanlar 4 kattan atladı 3ü ağır 4 yaralı
İSTANBUL

Zeytinburnu'nda yangında mahsur kalanlar 4. kattan atladı: 3'ü ağır 4 yaralı

Zeytinburnu'nda 4 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan biri kadın yabancı uyruklu 3 kişi alevlerin arasından aşağıya atladı. Vatandaşların battaniye açarak kurtarmaya çalıştığı 3 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yangın sırasında bir kişinin de dumandan etkilendiği öğrenildi.

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Haber Merkezi DHA
Zeytinburnunda yangında mahsur kalanlar 4. kattan atladı: 3ü ağır 4 yaralı
Yangından kaçmak için çatı katından atlayanlar ağır yaralandı.

Yangın Zeytinburnu, Veliefendi Mahallesinde saat 01.45 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 75/12 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın en üst katındaki daireden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süreden büyüyen alevler tüm katı sardı.

DHA

3 KİŞİ AŞAĞI ATLADI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere iki koldan da müdahale etti. Bu sırada dairede yaşayan ve isimleri öğrenilemeyen biri kadın yabancı uyruklu 3 kişi alevlerin arasında kalmamak için aşağı atladı.

Yardıma koşanlar sokakta battaniye açtı. Çatı katında mahsur kalan ve açılan battaniyeye atlamak amacıyla kendilerini pencereden boşluğa bırakan Muzaffer K, Hasan B. ve Umi D. ağır yaralandı.

DHA

Sağlık ekipleri de alevlerin arasından atlayan 3 kişiye ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu dairede çıkan yangın söndürüldü. Yangın sonrası dairede hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

DHA

AŞAĞI ATLAYANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Alevlerin yükseldiği dairden aşağı atlamak isteyenlerin görüntüsü vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde bir kişinin aşağı atlamaya çalıştığı görülüyor. Sokakta bekleyen vatandaşlar ise battaniye ile önlem alıyor. Görüntülerin devamında ise aşağı atlayan kişi beton zemine düşüyor. Bir başka görüntü de ise aynı daireden bir kişinin de atlamaya çalıştığı görülüyor.

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