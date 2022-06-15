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İSTANBUL

Zeytinburnu’nun gençleri Eypio ile eğlendi

Zeytinburnu Belediyesi’nin gelenekselleşen Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali, birbirinden renkli etkinliklere sahne olmaya devam ediyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Zeytinburnu’nun gençleri Eypio ile eğlendi
Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivalinde Eypio konser verdi.

Zeytinburnu Belediyesi’nin gelenekselleşen Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali, birbirinden renkli etkinliklere sahne olmaya devam ediyor. Tıbbi Bitkiler Bahçesi’nde her gün yapılan atölye, seminer ve çocuk etkinliklerinin yanı sıra çeşitli yarışma ve konser organizasyonlarıyla eğlencenin tavan yaptığı festivalin konser akşamında ise sahne sırası ünlü rapçi Eypio’daydı. Konser öncesi bir konuşma yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Bu yıl Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali’ne meydan konserlerini de ekledik. İlk konserimize de semtimizin çocuğu sevgili Eypio’yu davet ettik. Sağ olsun o da bizi kırmadı, sahnedeki yerini aldı” ifadelerini kullandı.

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