Zihniyetleri haciz altında

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kastamonu Belediyesi’ni ziyaretinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli özetle şunları söyledi:

AMAÇ TÜRKİYE’Yİ İÇTEN YIKMAKTI: Yarın (bugün) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’dür. FETÖ Türkiye’yi yıkmak için silaha davranmıştı. 15 Temmuz’da satırları ihanet ve melanetle yazılmış karanlık bir senaryo tedavüle sokulmuştu. Amaç Türkiye’yi içten yıkmaktı. Amaç iç savaş çıkartmak, ülkeyi bölmek ve paylaşmaktı.

İHANET İMANI GEÇEMEDİ: 15 Temmuz’da Türk, Türkiye ve İslam düşmanları kuyruğa girmişler, kudurmuş gibi üzerimize gelmişlerdi. FETÖ, haçlıların nam ve hesabına girerek, emperyalizmin planlarına bağlılık göstererek Türkiye’nin varlığına kast etmeye azmetmiş. Ancak yanlış hesap, kahraman Türk milletinden döndü. 15 Temmuz’da Türk milletinden intikam alınmak istendi. İhanet imanı geçemedi.

HATIRLI, ARKASI OLAN FETÖ’CÜ UYARISI: FETÖ’yle mücadele sonuna kadar sürdürülmelidir. Bu konuda tavsama olamaz, ihmal olamaz, hoşgörü olamaz. Hatırlı ve arkası olan FETÖ’cülerin korunması veya kollanması diye bir şey söz konusu edilemez. FETÖ’nün kripto damarı, geride kalan kalıntıları nereye kadar uzanıyorsa uzansın kesilip atılmalıdır. Türkiye FETÖ musibetinden kurtulmalıdır. Bu karanlık dönem kesin olarak bitirilmelidir.

SİSTEM ÜLKEMİZİN GELECEK UMUDUDUR: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne sahip çıkılmalıdır. Milli birlik ve dayanışma ruhu, yani 7 Ağustos Yenikapı dirilişi yaşatılmalıdır. İblisin vücut bulmuş hali olan FETÖ ve PKK’nın ne hilesi bitecek ne de hainliği sona erecektir. Bunların kökü kurutulmalıdır. Bu süreçte Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin istikrarlı, iradeli, seri, tutarlı, hukuki, eşgüdüm halinde alacağı kararlar hayati önem ve değerdedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi (CHS), ülkemizin gelecek umududur. CHS, milli güvenlik ve beka sorunlarına yegâne çözüm ve çaredir.

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KURNAZLIK, KUMPAS, TUZAK: Eski sisteme dönelim diyenlerin FETÖ’yle irtibat ve iltisakları vardır. Eski sistemden medet umanların PKK’ya diyet borçları bulunmaktadır. Bunlar icazetlidir, ikiyüzlüdür, kalpleri mühürlüdür, siyasetleri rehinlidir, zihniyetleri haciz altındadır. CHP Genel Başkanı’nın bir yanda Amerika tipi başkanlık sistemini önerip diğer yanda parlamenter sisteme vurgu yapması kurnazlıktır, kumpastır, tuzaktır.

15 TEMMUZ’UN OLMAMASI İÇİN SİSTEM GÜÇLENDİRİLMELİ: Yeni bir 15 Temmuz’un olmaması için CHS güçlendirilerek, derinleştirilerek, ilke ve esaslarıyla kurumsallaştırılarak yaşatılmalıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi henüz bir yılını yeni doldurmuştur. Elbette her yeni sistemde olduğu gibi aksayan yönler olabilecektir. CHS’nin rehabilite veya revizyonundan ziyade toplum hayatında kökleşmesi ve kuvvet kazanması amacıyla mücadele edilmelidir. MHP olarak, CHS’nin güçlenmesi konusunda atılacak her müspet adıma destek vereceğiz.

Sistemden vesayetçiler rahatsız

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden vesayet özlemi çeken odakların rahatsız olduğunu belirten Devlet Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni karalamaya tevessül edenler gerilim dilinden, kavga üslubundan, cepheleşme siyasetinden nemalanan ve yararlanan art niyetli oluşumlardır. Türkiye’nin yüzü artık gelişmeye, büyümeye, zenginleşmeye ve yükselmeye dönmüştür. Buna engel olmaya çalışanlar hüsrana uğramaya mahkumdur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi devlet yönetimindeki çatlaklıkları sona erdirmiştir. Çift başlılık nihayete ermiştir. Karar süreçlerindeki tıkanıklıklar açılmıştır. Hükümet etme sistemindeki engeller aşılmıştır.”

GÜNDEM Sağına soluna bakarak çözdük