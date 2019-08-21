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AKSARAY

Aksaray'da ​oğlunun düğün davetiyesini dağıtan baba zincirleme kazada öldü

Zincirleme kazada yürek yakan detay: Davetiye dağıtırken öldü

Aksaray'da 3 gün sonra yapılacak olan oğlunun düğün davetiyesini akrabalarına ve arkadaşlarına dağıtırken yola çıktığı araçla zincirleme kazaya karışan baba Mustafa Çiftçi kazada hayatını kaybetti.

Haber Merkezi DHA
Oğlunun düğün davetiyesi dağıtan baba kazada öldü
Oğlunun düğün davetiyesi dağıtan baba kazada öldü

Aksaray'da 3 gün sonra düğünü olacak oğlunun düğün davetiyesini dağıtmak için akrabalarına giden baba Mehmet Mustafa Çiftçinin (56) kullandığı otomobil, önce bir TIRa ardından da hafif ticari araçla çarpıştı. Zincirleme kazada Mehmet Mustafa Çiftçi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Kaza, saat 19.00 sıralarında Aksaray-Ortaköy karayolunda meydana geldi. 3 gün sonra düğünü olacak oğlunun davetiyelerini akrabalarına dağıtmak için yola çıkan Mehmet Mustafa Çiftçi yönetimindeki 68 AY350 plakalı otomobil, Aksaray'dan Ortaköy istikametine giderken, sürücüsünün kimliği henüz belli olmayan 42 V 7440 plakalı TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, karşı yönden gelen Kamil Yıkmış (60) idaresindeki 68 T 0199 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Mustafa Çiftçi olay yerinde yaşamını yitirirken, aynı araçtaki yeğeni Caner Çiftçi (10) ve hafif ticari araç sürücüsü Kamil Yıkmış yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Mustafa Çiftçinin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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