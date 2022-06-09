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ÇANAKKALE

Ziraat Katılım Bankasın’dan ÇOMÜ TÖMER’e Kitap Bağışı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezine (TÖMER) Ziraat Katılım Bankası tarafından yapılan kitap bağışı için tören düzenlendi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Ziraat Katılım Bankasın’dan ÇOMÜ TÖMER’e Kitap Bağışı
ÇOMÜ TÖMER’e Kitap Bağışı.

Tören öncesi Ziraat Katılım Bankası heyeti ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Erkul ile Genel Sekreter Ayhan Monus da hazır bulundu.

Siyasal Bilgiler Fakültesi Cemil Meriç Konferans Salonunda gerçekleştirilen törene ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Erkul, Genel Sekreter Ayhan Monus, Rektörlük Türk Dili Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Melek Kalın Salih, Ziraat Katılım Bankası Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Gökhan Esenyel, Yayınevi Yetkilisi Nazım Kurtoğlu, TÖMER Müdürü Doç. Dr. Ümit Eker ile TÖMER öğretim elemanları katıldı.

Törenin açılış konuşmasında TÖMER Müdürü Doç. Dr. Ümit Eker, merkezin misyonu ile kuruluşundan bu yana merkez bünyesinden yaşanan gelişimlere değinerek 2021-2022 Akademik Yılı’nda gerçekleşen faaliyetlerin hem niteliksel hem de istatistiki açıdan önemine vurgu yaptı.

Ziraat Katılım Bankası Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Gökhan Esenyel, ÇOMÜ’de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin hedeflerine ulaşmalarında azim ve isteğin önemini vurgulayarak hediye edilen kitapların onların gelişimlerine katkı sağlaması temennisinde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Sedat Murat ise uluslararası öğrencilere seslenerek kendilerini yabancı değil memleketlerinde hissetmelerini; Üniversitemiz açısından ne kadar değerli ve önemli olduklarını söyledi. Uluslararası öğrencilere verilecek eğitimin de bir o kadar özenle yapılması gerektiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, TÖMER ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Açılış konuşmalarından sonra TÖMER öğrencilerini temsilen söz alan Amel Cıckusıc bu anlamlı kitap bağışına yönelik kendi hazırladığı metni katılımcılarla paylaştı. Program yine TÖMER öğrencilerinden Armend Beqiri’nin “Çanakkale Türküsü”nü icrasıyla devam etti. Tören, kitapların öğrencilere takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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