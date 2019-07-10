Zırhlı Birlikler davasında karar

15 Temmuz'a ait yeni görüntüler: Darbeci generali selamlayarak teslim olmuşlar!

Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki yeni ortaya çıkan görüntülerde, sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi FETÖ'cü eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker'e korumalık yapan teğmenlerin teslim olmadan önce Kırker'i selamlama anı kameralara böyle yansıyor. Teğmenlerin üzerlerindeki eşyaları bırakmaları istenildiğinde ceplerinde çok sayıda mermi ve plastik kelepçe çıkıyor. Teğmenlerin isimliklerinin sökülmüş olması da dikkati çekiyor. Ayrıca darbeci teğmenlerin, tankçı sınıfında olmalarına rağmen askeri inzibatların taktığı "kolluk" olarak adlandırılan bantlardan taktıkları görülüyor.