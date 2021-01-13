Zıvanadan çıktı

Millet İttifakı’nın büyük ortağı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ittifaktaki çatlağın büyümeye başlamasıyla birlikte gerçek yüzünü gösterdi. CHP lideri, ‘sözde cumhurbaşkanı’ sözleriyle başlayan hakaretlerini daha da ileriye taşıdı.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın ‘CHP, İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi birlikte anayasa hazırladılar’ sözleriyle başlayan çatlak Millet İttifakı ortaklarının dengesini alt üst etti. Özellikle İYİ Parti’de başlayan kopuşlara CHP’den ayrılmalar eklendi. Mustafa Sarıgül’ün parti kurması, Muharrem İnce’nin de hazırlık aşamasında olması Millet İttifakı’nda paniği artırdı.

BAŞTAN SONA HAKARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son dönemde yaptığı çalışmalarla Cumhur İttifakı’nın da genişlemesi Kılıçdaroğlu’nun kontrolu kaybetmesine neden oldu. Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün ‘sözde cumhurbaşkanı’ sözleriyle başlayan hakaretlerini daha da ileriye taşıdı. CHP lideri dün PM toplantısının açılışındaki konuşmasının büyük kısmını Erdoğan’a hakaretlere ayırdı.

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HADDİNİ AŞMAKTA ISRARLI

“Ben sana sözde cumhurbaşkanı diyorum ve demeye de devam edeceğim” diyen Kılıçdaroğlu, hakaretlerine yenilerini ekledi. CHP lideri, “Seçim kişiyi cumhurbaşkanı yapmaz bu gerçeğin bilinmesi lazım. Cumhurbaşkanı olması için TBMM’de Anayasa’nın 103.maddesinde yer alan yemini okuması lazım. Yemin edeceksin o yemine sadık kaldığın sürece 83 milyonun cumhurbaşkanısın kimse buna itiraz edemez” sözleriyle haddini aştı.

Meral Akşener

AKŞENER’DEN İFTİRA

Kılıçdaroğlu’nun hakaretlerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de destek verdi. “Bu sert, kötü, iğrenç dili başlatan Sayın Erdoğan’dır” iftirasını atan Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki akşam salgın tedbirlerine ilişkin yaptığı açıklamalar için, “20 dakika CHP’lileri konuştu, 2 dakika salgınla ilgili konuştu. Birazcık cumhurbaşkanı ol be kardeşim” dedi.

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Numan Kurtulmuş

Siyaseti kirletiyor

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi. Kurtulmuş, şunları kaydetti: “Cümle alemin nasıl CHP Genel Başkanı olduğunu bildiği Kemal Kılıçdaroğlu’nun kullandığı nefret dili siyaseti kirletiyor. Demokrasi ve milli irade hazımsızlığının dozunu her geçen gün artıran bu saygısız şahsı şiddetle kınıyoruz. Sözde Genel Başkan’a tavsiyemiz, gittiği bu yanlış yoldan geri dönmesi, demokrasiye, millet iradesine ve Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı gereken saygıya azami riayet göstermesidir. Bu millet, bu zata sandıkta haddini bir kez daha bildirecektir.”

Ömer Çelik

Darbe zihniyeti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Kendini yok hükmüne sokmuştur. Kılıçdaroğlu, Cumhuriyetimizin değerlerine ve makamlarına saldırmaktadır. Kılıçdaroğlu’nun sözleri Cumhuriyetimiz ve milletimiz nezdinde yok hükmündedir. Cumhuriyetimiz sadece ülkemizin düşmanları tarafından kullanılan zehirli bir dille Kılıçdaroğlu tarafından hedef alınmaktadır Şimdi sivil siyasete saygı duyması gerekenler Cumhurbaşkanımıza ‘sözde Cumhurbaşkanı’ diyerek ‘muhtıra siyaseti’ yapıyorlar. Türkiye, siyasete verilen muhtıralardan kurtuldu ama bu millet düşmanı muhtıra siyasetinden kurtulamadı. Cumhurbaşkanımıza ‘sözde Cumhurbaşkanı’ demek, milli irade düşmanı muhtıra siyasetidir, sivil darbe zihniyetidir.”

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OYNAT 00:47 Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Sözde Cumhurbaşkanı” dedi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu, konuşmasının bir bölümünde, yüzde 52,59 oy alan Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Sözde Cumhurbaşkanı” ifadesini kullandı. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Kılıçdaroğlu'nun 'sözde avukatı' Akşener: Bütün bunları başlatan sayın Erdoğan'dır