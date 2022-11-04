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ZONGULDAK

Zonguldak Çaycuma’da 148 öğrenci gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanelik oldu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde taşımalı eğitimle öğrenim gören ilkokul ve ortaokul olmak üzere 148 öğrenci karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti üzerine hastaneye başvurdu. 9 ila 13 yaş arasındaki 16 öğrenci tedbir amaçlı tedavi altına alındı.

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Haber Merkezi İHA
Zonguldak Çaycuma’da 148 öğrenci gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanelik oldu
Hastanede tedavi gören 16 öğrencinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken soruşturmanın devam edeceği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Çaycuma ilçesinde taşımalı eğitimle öğrenim gören ilkokul ve ortaokul öğrencilerine aynı yemek firmasından getirilen öğle yemeğinde patatesli tavuk, makarna ve salata yemelerinin ardından karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle 148 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınırken, yedikleri yemeklerden numune alınarak Bolu’ya gönderildi. Hastanede tedavi gören 16 öğrencinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken soruşturmanın devam edeceği belirtildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, hastanede personeline teşekkür ederek, “Hemşireler, sağlık görevlileri, doktorlar, bütün bu sağlık ekibimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu akşam bizler için, çocuklarımız için çok vefakârca ilgilendiler, kendi öz çocukları gibi baktılar sağ olsunlar.”

Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi: Aynı yemeği yiyen 148 öğrenci hastanelik oldu
FOTOĞRAF 6
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Edinilen bilgiye göre, Çaycuma ilçesinde taşımalı eğitimle öğrenim gören ilkokul ve ortaokul öğrencilerine aynı yemek firmasından getirilen öğle yemeğinde patatesli tavuk, makarna ve salata yemelerinin ardından karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle 148 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Title
Öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınırken, yedikleri yemeklerden numune alınarak Bolu’ya gönderildi.
Title
Hastanede tedavi gören 16 öğrencinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken soruşturmanın devam edeceği belirtildi.
Title
İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, hastanede personeline teşekkür ederek, “Hemşireler, sağlık görevlileri, doktorlar, bütün bu sağlık ekibimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu akşam bizler için, çocuklarımız için çok vefakârca ilgilendiler, kendi öz çocukları gibi baktılar sağ olsunlar.”
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Title
Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi: Aynı yemeği yiyen 148 öğrenci hastanelik oldu
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde taşımalı eğitimle öğrenim gören ilkokul ve ortaokul olmak üzere 148 öğrenci karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti üzerine hastaneye başvurdu. 9 ila 13 yaş arasındaki 16 öğrenci tedbir amaçlı tedavi altına alındı.


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