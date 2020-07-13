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ZONGULDAK

Zonguldak haberleri: Fabrikanın buhar kazanı patladı, bir kişi hayatını kaybetti

Zonguldak'ta fabrikanın buhar kazanı patladı: Bir kişi hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bulunan salyangoz işleme fabrikasındaki buhar kazanının patlaması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş: "Patlamanın neden meydana geldiğini henüz belli değil. Hepimize geçmiş olsun" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Zonguldak'ta fabrikanın buhar kazanı patladı.
Zonguldak'ta fabrikanın buhar kazanı patladı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çaydeğirmeni beldesindeki fabrikanın buhar kazanı yakıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle işçilerden Bahattin Oruç (55) yaralandı.

AA
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bulunan salyangoz işleme fabrikasındaki buhar kazanının patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Fabrikada çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Sakarya'daki ikinci havai fişek patlamasına ilişkin Jandarma açıklama yaptı: Söz konusu değil

Sağlık personeli yaptığı incelemede, Oruç'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

İtfaiye ve jandarma ekiplerince fabrikada geniş güvenlik önlemi alınırken, hayatını kaybeden işçinin cenazesi işlemlerin ardından otopsi yapılmak üzere Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA
Çaydeğirmeni beldesindeki fabrikanın buhar kazanı yakıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
  • Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, fabrikadaki buhar kazanınında patlama meydana geldiğini belirterek, "Patlama sırasında bir işçimiz yaşamını yitirdi. Patlamanın neden meydana geldiğini henüz belli değil. Hepimize geçmiş olsun." dedi.

Son dakika: Sakarya'da bir patlama daha meydana geldi
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Son dakika: Sakarya'da bir patlama daha meydana geldi
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Çin'de havai fişek fabrikasının patlamasıyla gökyüzü aydınlandı
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Sakarya'daki havai fişek fabrikasında patlama anında yaşananlar kamerada
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