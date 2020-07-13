Zonguldak haberleri: Fabrikanın buhar kazanı patladı, bir kişi hayatını kaybetti Zonguldak'ta fabrikanın buhar kazanı patladı: Bir kişi hayatını kaybetti Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bulunan salyangoz işleme fabrikasındaki buhar kazanının patlaması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş: "Patlamanın neden meydana geldiğini henüz belli değil. Hepimize geçmiş olsun" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi 13 Temmuz 2020, 08:59 Son Güncelleme: 13 Temmuz 2020, 09:13 AA