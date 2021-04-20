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ZONGULDAK

Zonguldak tedirgin: Tam kapanma gelmeli

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın en çok vaka artışının yaşandığı iller arasında Zonguldak’ın da olması kentte tedirginliğe neden oldu. Vatandaşlar, tedbirlerin daha da sıklaştırılması gerektiğini düşünüyor.

Haber Merkezi İHA
Zonguldak tedirgin: Tam kapanma gelmeli
Zonguldak’ta en çok vaka artışı tedirginliği.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerin Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova olduğunu açıkladı. Bakan Koca, tedbirlere dikkat çekerek "Vaka sayıları da tedbirlerle birlikte azalacak" ifadelerine yer verdi.

CADDELERDE YOĞUNLUK DİKKAT ÇEKTİ

Kısıtlamalara rağmen vaka artışının sürdüğü kentte ise tedirginlik sürüyor. Tedirginliğe rağmen vatandaşlar caddelerde yoğunluk oluşturdu.
TAM KAPANMA GELMELİ

Kentte esnaflık yapan Nizamettin Şahin, ilçelerden kent merkezindeki maden ocaklarına gelen işçiler olduğuna dikkat çekti. Maden işçilerinin de bir an önce öncelikli gruplar arasına alınması gerektiğini vurgulayan Şahin, "Ülkenin her yerinde vaka sayısı arttı. Zonguldak’ta artmasının en büyük nedeni ilçelerden madenciler geliyor. Vaka sayısında artışlar var. Bence madencileri bir an önce aşılamaları lazım. Saatleri daha esnek yapmaları lazım. Vatandaş aşılanmadıktan sonra ne yapabilir ki? Aşılar zaman geçtikçe geliyor. Tam kapanma gelmeli" diye konuştu.

Çift maske takarak tedbirlerini sürdürdüğünü ifade eden Necla Tokyay da "Maskemi hiç indirmiyorum. İşim olmazsa evden çıkmıyorum. Çift maske kullanıyorum. Kalabalığa girmiyorum. Tedbirleri yeterli bulmuyorum. Kısıtlama gelmeli. Ya da herkesin aşıları olacak" diye ifade etti.

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Bakan Koca vaka sayısının en çok arttığı illeri açıkladı
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