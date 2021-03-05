Gündem Zonguldak Valiliğinden sosyal medyadaki biz tutanak düzenleyelim, siz itiraz edersiniz başlıklı paylaşıma ilişkin açıklama
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Zonguldak Valiliğinden sosyal medyadaki 'biz tutanak düzenleyelim, siz itiraz edersiniz' başlıklı paylaşıma ilişkin açıklama

Zonguldak Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimine ilişkin sosyal medyada yapılan "Biz tutanak düzenleyelim, siz itiraz edersiniz" başlıklı paylaşıma konu hadisenin 3 ay önce gerçekleştiğini, kontrollü normalleşme döneminde bunu gündeme getirmenin iyi niyetli bir yaklaşım olmadığını belirtti.

Haber Merkezi AA
Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nun geçen yıl Kasım ayında yaptığı denetimde girdiği eczanede maske takmayan çalışanlara yönelik sözleri, sosyal medyada paylaşıldı.
Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nun geçen yıl Kasım ayında yaptığı denetimde girdiği eczanede maske takmayan çalışanlara yönelik sözleri, sosyal medyada paylaşıldı.
Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada, sosyal medyada yer alan paylaşıma ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Bir yılı aşkın süredir tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının kamu sağlığı açısından risk oluşturduğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

  • "Salgın kapsamında Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri üzerine Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda tedbir ve kurallar belirlenmekte, aziz milletimizin feraseti ve fedakarlığıyla başta sağlık çalışanları olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından toplumsal mücadele yürütülmektedir. Bu kapsamda Ereğli ilçemizde de denetim çalışmaları Kaymakamlığımızın koordinesinde tüm kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idare birimleri, meslek odaları ve kolluk kuvvetlerinden oluşturulan ekiplerimiz tarafından kesintisiz sürdürülmektedir. Denetim çalışmalarının etkinliği ve sürekliliğini takip ve kontrol amacıyla bu faaliyetlere başta Kaymakamımız olmak üzere tüm daire amirlerimiz de bizzat sahada eşlik etmektedir."

Denetim çalışmalarının esaslarının İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgelerle belirlendiği ifade edilen açıklamada, saha denetimlerinde öne çıkarılmak istenilen ana hususun duyarlılığın en üst seviyeye yükseltilmesi olduğu vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Kamuoyuna bugün yaşanmış gibi sunulan hadise, 26 Kasım 2020'deki denetimler sırasında gerçekleşmiştir. Üzerinden 3 aydan fazla süre geçen bir diyaloğu, içerisinde bulunduğumuz kontrollü normalleşme döneminde ve esasını rehberliğin oluşturduğu dinamik denetim modeline geçilen bir sürecin başlangıcında gündeme getirmek iyi niyetli bir yaklaşım olmayıp, bu tür gerçeğe aykırı spekülatif haber ya da paylaşımlar denetim faaliyetlerinin etkinliği üzerinde ciddi riski oluşturmaktadır.
  • Herkesin birbirine karşı sorumlu olduğu, bireysel tutum ve davranışların ilin risk durumuna ve buna bağlı olarak uygulanacak tedbir seviyelerine doğrudan etki edeceği kontrollü normalleşme döneminde, temizlik, maske, mesafe kuralları ile salgınla mücadele kapsamında alınan diğer tedbirlere tam olarak uyulması konusunun gündemde yer alması, herkes açısından en hayırlısı olacaktır."
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