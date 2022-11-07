Gündem Zonguldak Valisi Tutulmazdan maden ocağındaki patlamayla ilgili ilk açıklama
ZONGULDAK

Zonguldak Valisi Tutulmaz'dan maden ocağındaki patlamayla ilgili ilk açıklama

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Kilimli ilçesinde 4 işçinin yaralandığı özel maden ocağındaki patlamaya ilişkin, "Küçük kömür tozu patlaması şeklinde söylendi. Şu an itibarıyla 2 arkadaşımızın tedavileri, adli yönü de savcılığımız tarafından devam ediyor." dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Zonguldak Valisi Tutulmazdan maden ocağındaki patlamayla ilgili ilk açıklama
Zonguldak'ta maden ocağında patlama

Zonguldak Karaelmas Gazeteciler Derneğinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Tutulmaz, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olayın olduğu andan itibaren işin adli yönünü savcılıkla birlikte yürüttüğünü söyledi.

Patlamanın sebebiyle ilgili şu anda bir şey söylemenin uygun olmayacağının altını çizen Tutulmaz, şu bilgileri paylaştı:

"Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) uzmanları bunu yerinde incelediler. Adli olay olduğu için bunu ilgililerin söylemesinde fayda var. Her zaman olabilecek patlamalardan birisi olduğu şeklinde bana iletilen şey. Küçük kömür tozu patlaması şeklinde söylendi. Şu an itibarıyla zaten 4 yaralımız hastaneye kendi imkanlarıyla geldiler. Hatta ilk anda patlamanın ocakta olmadığı yönünde de bir duyum var; ilk hastaneye geldiklerinde. Farklı şeyler ifade ediyorlar. Şu an itibarıyla 2 arkadaşımızın tedavileri, adli yönü de savcılığımız tarafından devam ediyor. İfadeler alındı. Soruşturmalar savcılığın kontrolünde sürüyor. Bizim şu anda söyleyebileceğimiz bu kadar."

Sayılı günler kaldı

Sayılı günler kaldı

Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor: Para cezası var.
Trabzonsporunrakibi belli oldu

Trabzonspor'un
rakibi belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde kura çekimi yapıldı.
CHPli Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke

CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke

TSK'nın kimyasal silah kullandığını iddia etmişti.

Türkiye Yüzyılı vurgusu: Milletimizin ve insanlığın tarihine birlikte hayata geçireceğiz

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi: Ölü ve yaralılar var.

Emekli imam yaptı: Ne olduğunu kimse anlayamadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.