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Gündem Zonguldakta 3 günde 3 yeni vaka Fiyasyon ekipleri temas edilen kişiler için çalışma başlattı
ZONGULDAK

Zonguldak’ta 3 günde 3 yeni vaka: Fiyasyon ekipleri temas edilen kişiler için çalışma başlattı

Zonguldak’ta yeni tip koronavirüsle mücadelede 11 Mayıs günü sıfır yeni vaka ve vefat istatistiğinin açıklanmasının ardından geçen 3 günde 3 yeni vaka daha tespit edildi. Filyasyon ekipleri, vaka görülen üç kişinin temas kurdukları kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.

Haber Merkezi İHA
Zonguldak'ta koronavirüs tedbirlerine büyük oranda uyuluyor.
Zonguldak'ta koronavirüs tedbirlerine büyük oranda uyuluyor.

Vali Erdoğan Bektaş’ın 11 Mayıs günü sıfır yeni vaka ve vefat istatistiğini açıklamasının ardından 3 gün geçti. Türkiye’nin yeni tip koronavirüsle mücadelesinde giriş çıkış yasağı bulunan maden kenti Zonguldak’ta ilk kez dün vaka ve vefat yaşanmadı.

İlk kez 30 büyükşehir ile birlikte giriş çıkışa kapatılan Zonguldak sınırlarında halen tedbirler sürdürülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son açıklamasının ardından 23 büyükşehirin 9’unun daha giriş çıkışlarındaki kısıtlama kaldırılırken, 14 büyükşehir ve Zonguldak’a giriş çıkış kısıtlaması sürdürülüyor.

  • 750 olan vaka sayısı son 3 günde 3 artarak 753’e yükseldi. Kentte son 3 gündür vefat yaşanmazken yeni tip koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 59’da kaldı.

Üç yeni vakanın tespit edilmesinin ardından filyasyon ekipleri, vaka görülen üç kişinin temas kurdukları kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.

Zonguldak’ta korona virüsle mücadelede ilk kez vaka ve vefat yaşanmadı
GÜNDEM
Zonguldak’ta korona virüsle mücadelede ilk kez vaka ve vefat yaşanmadı

Gazipaşa Caddesi araç trafiğine kapatıldı

Öte yandan yoğunluğun yaşandığı Gazipaşa Caddesi, sokağa çıkma kısıtlaması olmamasına rağmen sakinliğini koruyor. Uzun banka kuyrukları ise azaldı. Vatandaşlar alışveriş ihtiyaçlarını giderdikleri dünden bu yana sokaklardaki yoğunlukta ciddi azalma yaşandı. Gazipaşa Caddesi araç trafiğine kapatıldı. Bazı vatandaşların uyarılara rağmen maskesiz gezmesi, maske kullanan diğer vatandaşların da tepkilerine neden oldu.

Sosyal mesafe kuralına uyulması ve maske kullanılması uyarıları sık sık hatırlatılıyor.

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