Zonguldak'ta ağaç desenleriyle ’Türkiye Yüzyılı’ logosunu işlediler

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla il genelinde 2019 yılında 65 bin, 2020 yılında 143 bin, 2021 yılında ise 168 bin olmak üzere 375 bin fidan toprakla buluşturuldu. “Türkiye Yüzyılı’na Nefes, Geleceğe Nefes” programı doğrultusunda etkinlik düzenlendi. Etkinliğe, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve protokol üyeleri katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu,

“2019 yılında, ’Tabiat, insanın hilkatte, yani yaratılışta kardeşidir’ diyen, yeşile ve doğaya verdiği kıymet hepimizce bilinen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle, 11 Kasım, ’Milli Ağaçlandırma Günü’ ilan edildi. Vatandaşlarımızın da teveccühleriyle bugüne kadar ’Geleceğe Nefes’ kampanyamızla tarihi bir fidan dikme seferberliği gerçekleştirdik, rekorlar kırdık. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde ülkemizin her bir köşesinde olduğu gibi, Zonguldak’ımızda da hemşerilerimizle birlikte fidanlarımızı toprakla buluşturduk, can sularını hep birlikte verdik.

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Bu doğrultuda; ’Türkiye Yüzyılı’na Nefes, Geleceğe Nefes’ sloganıyla, büyük bir fidan dikme seferberliğine çıkıyoruz. İnşallah ülkemiz, Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılında, orman varlığı konusunda dünyanın parmakla gösterilen ülkeleri arasında yerini alacaktır” dedi.

Etkinlik çerçevesinde Türkiye Yüzyılı logosunun yer aldığı ağaç desenlerinin oluşturulmasının ardından konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, “Bu tür ormanın yoğun olduğu yerlerde biraz daha anlayışlı hareket ederek, ülkemizin önemli sanayi merkezlerinden birisi olma yönünde hızla ilerleyen ilimizde sanayi arsalarının çıkarılmasını özellikle buradan talep ediyoruz. Çünkü bizim alan darlığımız var. Ancak ilimizde çok güzel bir sanayi iklimi var, girişimci ruh var. Bilhassa bu bölgede, Çaycuma bölgesinde ve Ereğli bölgesinde bunu çok rahat görüyoruz. Girişimci ruha ve iklime ortamı sağlamak bize görev olarak düşüyor. Bunu da orman teşkilatıyla birlikte daha uyumlu hareket ederek, ormanlarımızı koruyarak, sanayi alanları da oluşturarak bu işi, kalkınmamızı daha iyi bir konuma getirebileceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.