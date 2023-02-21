Zonguldak’ta deprem tedirginliği: TTK ile ihtilaf kentsel dönüşümü imkansız hale getiriyor

Kahramanmaraş’ta birbiri ardına meydana gelen depremler, tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen afet için 81 ilden yardım yağdı.

Madenciler binlerce can kurtardı

AFAD koordinesinde bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılan madenciler, hayatlarını riske atarak girilmesi en zor alanlarda görev aldı. Günlerce bölgede çalışan ekipler, ‘mucize’ olarak adlandırılan pek çok kurtarma operasyonuna imza attı. Görevini tamamlayan madenciler, döndükleri Zonguldak’ta kahramanca karşılandı.

Zonguldak’ta tedirginlik hakim

Verdiği göçle gündeme gelen, 1999 yılından önce inşa edilen yapı stoğuna yoğunlukla sahip olan Zonguldak’ta vatandaş tedirgin. Özellikle maden ocakları sebebiyle deprem olmaksızın çökmelerin meydana geldiği şehirde, eski binalar tehdit oluşturuyor. Kentsel dönüşüme başvurmak isteyen vatandaşların bazıları, mahalleyi tamamen kendi arazisi olarak tanımlayan TTK ile yaşanan ihtilaf nedeniyle herhangi bir işlem gerçekleştiremiyor. Tapu anlaşmazlığı sonucu evini onaramayan, yıkıp yenisini yapamayan vatandaşlar çözüm bekliyor.

İnağzı ve Kilimli’de binaların yaş ortalaması 40

Merkeze bağlı, on binlerce insanın yaşadığı İnağzı ve Kilimli gibi mahalleler eski yerleşim birimlerinden. Ortalama bina yaşının 40 olduğu bölgede, 80 yıllık yapılar da yer alıyor. Mahallelerin tamamı, 2010 yılında yapılan düzenlemeyle Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun arazisi olarak kayıtlara geçti. Tapusunu alamayan bölge sakinleri, mahkemelerce ‘işgalci’ olarak tanımlandı.







