Reklam
Reklam
|
Reklam
Reklam
Gündem

Zonguldak’ta deprem tedirginliği: TTK ile ihtilaf kentsel dönüşümü imkansız hale getiriyor

Tüm Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremle sarsılırken, afet gerçeği pek çok şehirde kentsel dönüşüm gündemini birinci sıraya çıkardı. Enkaz altından kurtardığı vatandaşlarla gündeme gelen madencilerin yaşadığı şehir olan Zonguldak’ta ise tedirginlik hakim. Merkeze bağlı İnağzı ve Kilimli’de yaşayan binlerce vatandaş, Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun (TTK) bölge sakinlerini ‘işgalci’ olarak tanımlayıp tapu hakkı vermemesi nedeniyle evlerini yenileyemiyor.

15:45 . 21/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Zonguldak’ta yaşayan binlerce vatandaş, Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun (TTK) bölge sakinlerini ‘işgalci’ olarak tanımlayıp tapu hakkı vermemesi nedeniyle evlerini yenileyemiyor.

Zonguldak’ta yaşayan binlerce vatandaş, Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun (TTK) bölge sakinlerini ‘işgalci’ olarak tanımlayıp tapu hakkı vermemesi nedeniyle evlerini yenileyemiyor.

Kahramanmaraş’ta birbiri ardına meydana gelen depremler, tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen afet için 81 ilden yardım yağdı.

Madenciler binlerce can kurtardı

AFAD koordinesinde bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılan madenciler, hayatlarını riske atarak girilmesi en zor alanlarda görev aldı. Günlerce bölgede çalışan ekipler, ‘mucize’ olarak adlandırılan pek çok kurtarma operasyonuna imza attı. Görevini tamamlayan madenciler, döndükleri Zonguldak’ta kahramanca karşılandı.

Zonguldak’ta tedirginlik hakim

Verdiği göçle gündeme gelen, 1999 yılından önce inşa edilen yapı stoğuna yoğunlukla sahip olan Zonguldak’ta vatandaş tedirgin. Özellikle maden ocakları sebebiyle deprem olmaksızın çökmelerin meydana geldiği şehirde, eski binalar tehdit oluşturuyor. Kentsel dönüşüme başvurmak isteyen vatandaşların bazıları, mahalleyi tamamen kendi arazisi olarak tanımlayan TTK ile yaşanan ihtilaf nedeniyle herhangi bir işlem gerçekleştiremiyor. Tapu anlaşmazlığı sonucu evini onaramayan, yıkıp yenisini yapamayan vatandaşlar çözüm bekliyor.

İnağzı ve Kilimli’de binaların yaş ortalaması 40

Merkeze bağlı, on binlerce insanın yaşadığı İnağzı ve Kilimli gibi mahalleler eski yerleşim birimlerinden. Ortalama bina yaşının 40 olduğu bölgede, 80 yıllık yapılar da yer alıyor. Mahallelerin tamamı, 2010 yılında yapılan düzenlemeyle Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun arazisi olarak kayıtlara geçti. Tapusunu alamayan bölge sakinleri, mahkemelerce ‘işgalci’ olarak tanımlandı.



#Zonguldak
#İnağzı
#Kilimli
#Türkiye Taşkömürü Kurumu
14 dakika önce
default-profile-img
Zonguldak’ta deprem tedirginliği: TTK ile ihtilaf kentsel dönüşümü imkansız hale getiriyor
Rusya’dan ABD’ye protesto notası: Moskova Büyükelçisi bakanlığa çağırıldı
Günümüzün tehlikesi: Trans yağlar
AFAD’dan hasarlı binalardan eşya tahliyesi için genelge
Yol bir anda havaya kalktı: Dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Tyler Boyd'un yeni takımı açıklandı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.