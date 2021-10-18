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Zonguldak'ta endişelendiren tablo: Koronavirüs vakalarında iki haftanın birincisi

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan koronavirüs tablosuna göre Zonguldak ikinci haftada da yüksek vaka sayıları nedeniyle birinci oldu. Vatandaşlar alınan tedbirlere uyulması gerektiğini söylerken, aşının önemine vurgu yaptı.

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Haber Merkezi İHA
Zonguldakta endişelendiren tablo: Koronavirüs vakalarında iki haftanın birincisi
İkinci doz aşı yapılma oranı Türkiye’de yüzde 76,21 iken Zonguldak’ta bu oran yüzde 78,8 olarak açıklandı.

2-8 Ekim 2021 tarihlerini kapsayan haftalık vaka sayılarına göre Zonguldak 551,76 ile yine birinci oldu. Haftalık vaka sayıları ile iki hafta peş peşe en yüksek vaka sayısına sahip olan Zonguldak’ta vatandaşlar aşı çağrısında bulundu. Buna karşılık aşı oranı da Türkiye genelini geçti. İkinci doz aşı yapılma oranı Türkiye’de yüzde 76,21 iken Zonguldak’ta bu oran yüzde 78,8 olarak açıklandı.

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İHA

Hastane çalışanı olduğunu ifade eden Ayhan Çıvak, hastanelerin aşı olmayanlarla dolu olduğunu söyleyerek aşının önemine vurgu yaptı.

Çıvak, "Bıktım artık. Ben hastanede çalışıyorum. Nefes alacak halim kalmadı. Hastaneler aşı olmayanlarla dolu. Çoğu aşısız. Aşı önemli" diye konuştu.

İkinci doz aşı yapılma oranı Türkiye’de yüzde 76,21 iken Zonguldak’ta bu oran yüzde 78,8 olarak açıklandı.
İHA
İkinci doz aşı yapılma oranı Türkiye’de yüzde 76,21 iken Zonguldak’ta bu oran yüzde 78,8 olarak açıklandı.

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Aldıkları tedbirler sayesinde koronavirüse yakalanmadıklarını anlatan Aygül Özgü, "Durum kötü. Çocuklarımız okula da gidiyor. Herkesin tedbirini, korunmasını daha çok isteriz. Çalışanlarımız tamam ama işi olmayanların çarşıya gelmemesi gerekiyor. Kadınlar gereksiz yere dolaşıyor. Ben bu hastalığı yaşamadım. Ekstra bir tedbir almadım. Sürekli evde temizliğimiz olsun. Çocuklarımızın kıyafetlerini değiştirelim, hijyenlerine dikkat edelim. Çok şükür hasta olmadık. Karadeniz illeri için özel bir tedbire gerek yok. Normal tedbirler yeterli" diye ifade etti.
Karadeniz illeri için özel bir tedbir alınması gerektiğini ifade eden Ajda Kütükçü de, "Karadeniz illeri için özel bir tedbir alınmalı. Temizlik konusunda tedbirler alıyoruz. Biz bu hastalığı yaşamadık. Aldığımız tedbir sayesine daha hiç hasta olmadık" şeklinde konuştu.

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