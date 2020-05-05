Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Zonguldakta esnafı bıktıran hırsız yine ortaya çıktı
ZONGULDAK

Zonguldak'ta esnafı bıktıran hırsız yine ortaya çıktı!

Zonguldak'ta esnafı bıktıran hırsız yine ortaya çıktı

Zonguldak'ta hırsızlık amacıyla gece 3 iş yerine giren kişinin her defasında gözaltına alınıp cezai ehliyeti olmadığı için serbest bırakılan E.B.(31) olduğu ortaya çıktı. Aynı cadde birçok kez hırsızlık yapan E.B.'nin sürekli iş yerlerine girdiğini söyleyen esnaf isyan etti.

Haber Merkezi DHA
Ahmet Çalık.
Ahmet Çalık.

Olay, gece saatlerinde Zonguldak'ın Mithatpaşa Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iç giyim mağazasının camını zorlayan hırsız içeri giremeyince yandaki baharatçı dükkanına girerek kasasındaki 250 lirayı aldı.

Ardından aynı cadde üzerinde bulunan bir simit fırınına giren hırsız, para bulamayınca çıkarak uzaklaştı. Caddede ki kamera kayıtlarını inceleyen polis, hırsızın aynı noktada sık sık hırsızlık yapan E.B. olduğunu fark etti. Gözaltına alınan E.B., işlemler için adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan E.B., işlemler için adliyeye sevk edildi.

Esnafı bıktırdı

E.B., iş yerlerinden birinde hırsızlık yaparken yakalandığı güvenlik kamerasında rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

E.B.,'nin ikinci kez girdiği mağazanın sahibi Ahmet Çalık, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Sabah iş yerine geldiğimde kapının zorlandığını ve camın çatladığını fark ettim. Ardından durumu polise bildirdim. Ekipler iş yerinde inceleme yaptı. Hırsızın bizce bilinen ve dosyası kabarık cezai ehliyeti olmayan E.B. olduğu belirlendi ve kendisinden şikayetçi oldum."

Simit fırını işletmecisi Mustafa Kurt ise, şöyle konuştu:

  • "İş yerine geldiğimde kapının zorlandığını fark ettim. Ancak içeri giren şahıs kasayı biraz zorlamış, ancak bir şey alamadan çıkmış."
Abone Ol Google News
Bakanlık müdahil olacak

Bakanlık müdahil olacak

Başörtülü üç kadının işten çıkarılmasına ilişkin açıklama.
Cunta çağrılarının arkasında Yassıada rejimi vardır

Cunta çağrılarının
arkasında Yassıada rejimi vardır

​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Skandal yazıyasuç duyurusu

Skandal yazıya
suç duyurusu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun harekete geçti.
YKS'ye korona ayarı

YKS'ye korona ayarı

Maske ve dezenfektan verilecek, oturma düzeni ise...
Baro ve tabip odalarına neşter

Baro ve tabip odalarına neşter

​LGBT ve terör destekçilerinin saltanatını bozacak yasa geliyor.
Halk TV'de büyük itiraf

Halk TV'de büyük itiraf

​'Devletten kısa çalışma ödeneği alıp tam zamanlı çalıştırıyoruz...'

Yılmaz Özdil'e<br>kötü haber

Yılmaz Özdil'e
kötü haber

​Kaçak inşaatla 142'den 310 metrekareye çıkan villa için yıkım kararı.
İstanbul'un yeni pandemi hastanesi

İstanbul'un yeni pandemi hastanesi

Sadece 28 günde büyük bölümü tamamlandı.
Darısı diğer şehirlerin başına

Darısı diğer şehirlerin başına

​Bolu'daki pandemi hastanesinin son sakinleri taburcu oldu.
Dünya Türkiye'nin başarısını konuşuyor

Dünya Türkiye'nin başarısını konuşuyor

​Hastanelere hayran kalan CNN bu kez filyasyon çalışmalarında...
Nevşehir'de<br>korona mesaisi

Nevşehir'de
korona mesaisi

​Belediye ekipleri ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıracak.
İstanbul'da en riskli ilçeler açıklandı

İstanbul'da en riskli ilçeler açıklandı

49 mahalle koronavirüs nedeniyle yüksek risk düzeyinde bulunuyor.
Şimdiden sayfalarca liste oluştu

Şimdiden sayfalarca liste oluştu

​Açılış tarihi belli telefonları hiç susmuyor.
Yasak kalktı anında tatilciler akın etti

Yasak kalktı anında tatilciler akın etti

​Ekipler girişte teker teker adreslerini aldı.
Milyonların beklediği haber

Milyonların beklediği haber

​Kısa çalışma ödeneğinde ödemeler bugün yapılıyor.
12 saatlik mesafe 2 saate düşecek

12 saatlik mesafe 2 saate düşecek

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu müjdeyi verdi: Bu yıl bitecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.