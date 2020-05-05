Zonguldak'ta esnafı bıktıran hırsız yine ortaya çıktı! Zonguldak'ta esnafı bıktıran hırsız yine ortaya çıktı Zonguldak'ta hırsızlık amacıyla gece 3 iş yerine giren kişinin her defasında gözaltına alınıp cezai ehliyeti olmadığı için serbest bırakılan E.B.(31) olduğu ortaya çıktı. Aynı cadde birçok kez hırsızlık yapan E.B.'nin sürekli iş yerlerine girdiğini söyleyen esnaf isyan etti.

Haber Merkezi 05 Mayıs 2020, 16:59 DHA