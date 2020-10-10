Zonguldak'ta esrarengiz ölüm: Sosyal medyaya 'ölüm hak' yazdı, iki gün sonra cesedi bulundu

Olay, öğle saatlerinde Kavaklık Mahallesi'nde meydana geldi. Demir ve çelik fabrikasında işçi Mesut Dereçiçeği, boş dükkanda hareketsiz yerde yatarken bulundu. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Dereçiçeği'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Göğsünde kesici aletle yara tespit edildi
Polis ekiplerinin yaptığı incelemede Dereçiçeği'nin göğsünde kesici aletle oluşabilecek yara tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı, Dereçiçeği'nin ölümünü şüpheli bularak soruşturma başlattı.
Arkadaşıyla buluşmaya çıktı, bir daha haber alınamadı
Mesut Dereçiçeği'nin 8 Ekim'de sosyal medya hesabından 'ölüm hak' yazarak paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı. Dereçiçeği'nin arkadaşıyla birlikte buluşmak üzere evden ayrıldığı ve bir daha haber alınamadığı öğrenildi.