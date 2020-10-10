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Gündem Zonguldakta esrarengiz ölüm Sosyal medyaya ölüm hak yazdı, iki gün sonra cesedi bulundu
ZONGULDAK

Zonguldak'ta esrarengiz ölüm: Sosyal medyaya 'ölüm hak' yazdı, iki gün sonra cesedi bulundu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan Mesut Dereçiçeği, (35) boş dükkan içinde ölü bulundu. Dereçiçeği'nin 8 Ekim'de sosyal medya hesabından 'ölüm hak' yazarak paylaşımda bulunduğu ortaya çıkarken, ölümünü şüpheli bulan savcılık, soruşturma başlattı.

Haber Merkezi DHA
Sosyal medyaya 'ölüm hak' yazan Mesut Dereçiçeği'nin iki gün sonra cesedi bulundu.
Sosyal medyaya 'ölüm hak' yazan Mesut Dereçiçeği'nin iki gün sonra cesedi bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Kavaklık Mahallesi'nde meydana geldi. Demir ve çelik fabrikasında işçi Mesut Dereçiçeği, boş dükkanda hareketsiz yerde yatarken bulundu. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Dereçiçeği'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

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Göğsünde kesici aletle yara tespit edildi

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede Dereçiçeği'nin göğsünde kesici aletle oluşabilecek yara tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı, Dereçiçeği'nin ölümünü şüpheli bularak soruşturma başlattı.

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Arkadaşıyla buluşmaya çıktı, bir daha haber alınamadı


Mesut Dereçiçeği'nin 8 Ekim'de sosyal medya hesabından 'ölüm hak' yazarak paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı. Dereçiçeği'nin arkadaşıyla birlikte buluşmak üzere evden ayrıldığı ve bir daha haber alınamadığı öğrenildi.

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