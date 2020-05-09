Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Zonguldakta korona testleri bu laboratuvarda yapılıyor
ZONGULDAK

Zonguldak'ta korona testleri bu laboratuvarda yapılıyor

Zonguldak'ta korona testleri bu laboratuvarda yapılıyor

Zonguldak'ta, koronavirüs vakaları yoğun olarak görülürken, bu kapsamdaki tedbirler de artırıldı. Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki, ilin yetkilendirilmiş tek laboratuvarı görüntülendi. BEÜ Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Füsun Cömert, 13 kişilik özel ekiple günde 600 test sayısına kadar çıktıklarını ve 24 saat görev başında olduklarını söyledi.

Haber Merkezi DHA
Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki, ilin yetkilendirilmiş tek laboratuvarı görüntülendi.
Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki, ilin yetkilendirilmiş tek laboratuvarı görüntülendi.

BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, 29 Mart'ta Sağlık Bakanlığı tarafından SARS CoV-2 Tanı Laboratuvarı olarak yetkilendirildi. Kentin yetkili tek laboratuvarında o günden itibaren yoğun mesai başladı. Akciğer rahatsızlıkları nedeniyle vakaların yoğun olarak görüldüğü Zonguldak'ta, günde 600 test sayısına ulaşıldı. Vakaların kontrol altına alınmasının ardından ise test sayısı 300'lere kadar düşüş gösterdi. 13 kişilik ekibin 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptığı laboratuvar, kentteki yoğun Covid-19 mücadelesinde önemli görev üstlenmiş durumda. Laboratuvardaki başarılı çalışma, özellikle kentteki filyasyon çalışmasının başarısında da önemli rol üstlendi.

Test sonuçları kısa sürede sonuçlandırılarak hastaların tedavisi kısa sürede başlatıldı. BEÜ Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Füsun Cömert, koronavirüs vakalarının tespiti için PCR testi yapılan özel laboratuvarın kapılarını açtı. PCR testiyle virüsü daha erken yakalama şansını elde ettiklerini ifade eden Prof. Dr. Cömert, merkez ve ilçelerde bulunan kamu, özel hastanelerden gelen numunelerle tüm testlerin hastanelerinde yapıldığını söyledi.

Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki, ilin yetkilendirilmiş tek laboratuvarı görüntülendi.

'Günde 600 teste ulaştığımız dönem oldu'

Laboratuvarlarının 7 gün 24 saat 13 kişilik ekiple büyük bir özveriyle çalıştığını ifade eden Prof. Dr. Cömert, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Günde yaptığımız test değişiyor. Zonguldak ilinde tek yetkili laboratuvarız. 29 Mart'tan bu yana hizmet veriyoruz. İlçelerde hizmet veriyoruz. 15 gün Bartın'a da hizmet verdik ancak Zonguldak'taki yüksek vaka potansiyeli nedeniyle Bartın'ı Karabük'e devretmek durumunda kaldık. İki cihazımız var şu anda. Bununla günde 600 test çalışabilir durumdayız. Bu rakamları çalıştığımız günler oldu. Şu andaki sayı değişkenlik gösteriyor ama 300 civarı test yapıyoruz. Halkımızın önlemleri çabuk bıraktığını gözlemliyorum. Onun için tedbirleri elden bırakmamak gerek. Tüm ekip olarak 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Geri planda malzeme takibi ve sonuç takip eden bir ekip var. Mikrobiyolojik güvenliği sağlamak üzere temizliğini yapan personel hizmet etmektedir. Bu süreçte hastane yönetimine, emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Hepimiz için özlediğimiz günlerin gelmesini diliyorum."

Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki, ilin yetkilendirilmiş tek laboratuvarı görüntülendi.

'Her hastada PCR pozitif bulamayabiliyoruz'

Prof. Dr. Cömert, PCR testinin her hastada pozitif bulguyu bulamayabileceğini söyledi. Bunun birçok nedeni olduğunu ifade eden Prof. Dr. Cömert, şöyle dedi:

  • "Her hastada PCR pozitif bulamayabiliyoruz. Örneğin alınma tekniği ve malzemeler çok önemli. Çok erken dönemde alınan örnekler olabilir. Virüs yükü bizim tespit edebileceğimiz değerlerin altında olabilir. O zaman da testte virüsü gösteremeyebiliriz. Üst solunum yolunu terk etmiş bir durum oluşursa biz yine virüsü gösteremeyebiliyoruz. Dolayısıyla aslında PCR testinin negatif olması hastanın gerçekten Covid-19 olmadığını yüzde 100 göstermiyor."

Zonguldak'ta korona testleri bu laboratuvarda yapılıyor
FOTOĞRAF 11
Title
BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, 29 Mart'ta Sağlık Bakanlığı tarafından SARS CoV-2 Tanı Laboratuvarı olarak yetkilendirildi. Kentin yetkili tek laboratuvarında o günden itibaren yoğun mesai başladı. Akciğer rahatsızlıkları nedeniyle vakaların yoğun olarak görüldüğü Zonguldak'ta, günde 600 test sayısına ulaşıldı. Vakaların kontrol altına alınmasının ardından ise test sayısı 300'lere kadar düşüş gösterdi.
Title
13 kişilik ekibin 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptığı laboratuvar, kentteki yoğun Covid-19 mücadelesinde önemli görev üstlenmiş durumda. Laboratuvardaki başarılı çalışma, özellikle kentteki filyasyon çalışmasının başarısında da önemli rol üstlendi.
Title
Test sonuçları kısa sürede sonuçlandırılarak hastaların tedavisi kısa sürede başlatıldı. BEÜ Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Füsun Cömert, koronavirüs vakalarının tespiti için PCR testi yapılan özel laboratuvarın kapılarını açtı.
Title
PCR testiyle virüsü daha erken yakalama şansını elde ettiklerini ifade eden Prof. Dr. Cömert, merkez ve ilçelerde bulunan kamu, özel hastanelerden gelen numunelerle tüm testlerin hastanelerinde yapıldığını söyledi.
Title
Laboratuvarlarının 7 gün 24 saat 13 kişilik ekiple büyük bir özveriyle çalıştığını ifade eden Prof. Dr. Cömert, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
Günde yaptığımız test değişiyor. Zonguldak ilinde tek yetkili laboratuvarız. 29 Mart'tan bu yana hizmet veriyoruz. İlçelerde hizmet veriyoruz. 15 gün Bartın'a da hizmet verdik ancak Zonguldak'taki yüksek vaka potansiyeli nedeniyle Bartın'ı Karabük'e devretmek durumunda kaldık. İki cihazımız var şu anda. Bununla günde 600 test çalışabilir durumdayız. Bu rakamları çalıştığımız günler oldu. Şu andaki sayı değişkenlik gösteriyor ama 300 civarı test yapıyoruz. Halkımızın önlemleri çabuk bıraktığını gözlemliyorum. Onun için tedbirleri elden bırakmamak gerek. Tüm ekip olarak 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Geri planda malzeme takibi ve sonuç takip eden bir ekip var. Mikrobiyolojik güvenliği sağlamak üzere temizliğini yapan personel hizmet etmektedir. Bu süreçte hastane yönetimine, emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Hepimiz için özlediğimiz günlerin gelmesini diliyorum.
Title
Prof. Dr. Cömert, PCR testinin her hastada pozitif bulguyu bulamayabileceğini söyledi. Bunun birçok nedeni olduğunu ifade eden Prof. Dr. Cömert, şöyle dedi:
Title
Her hastada PCR pozitif bulamayabiliyoruz. Örneğin alınma tekniği ve malzemeler çok önemli. Çok erken dönemde alınan örnekler olabilir. Virüs yükü bizim tespit edebileceğimiz değerlerin altında olabilir. O zaman da testte virüsü gösteremeyebiliriz. Üst solunum yolunu terk etmiş bir durum oluşursa biz yine virüsü gösteremeyebiliyoruz. Dolayısıyla aslında PCR testinin negatif olması hastanın gerçekten Covid-19 olmadığını yüzde 100 göstermiyor.
Title
Title
Title
Zonguldak'ta korona testleri bu laboratuvarda yapılıyor
Zonguldak'ta, koronavirüs vakaları yoğun olarak görülürken, bu kapsamdaki tedbirler de artırıldı. Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki, ilin yetkilendirilmiş tek laboratuvarı görüntülendi. BEÜ Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Füsun Cömert, 13 kişilik özel ekiple günde 600 test sayısına kadar çıktıklarını ve 24 saat görev başında olduklarını söyledi.
Abone Ol Google News
Erdoğandan Avrupaya net mesaj

Erdoğan'dan Avrupa'ya net mesaj

​AB'ye tam üyelik için kararlıyız.
Kentin tek laboratuvarı

Kentin tek laboratuvarı

Akciğer rahatsızlıkları nedeniyle vaka sayısı arttı.
Korona ilçeye giremiyor

Korona ilçeye giremiyor

​Halk organik besleniyor, kurallara uyuyor.
Rehavete kapılanlara net uyarı

Rehavete kapılanlara net uyarı

​Bilim Kurulu Üyesi Tezer: İkinci dalga, üçüncü dalga bile olabilir.
Dört futbolcu pozitif!

Dört futbolcu pozitif!

​TFF 2. Lig ekibinde koronavirüs depremi.
Artık sıcak<br>yuvaları var

Artık sıcak
yuvaları var

"​Cumhurbaşkanımız bilse böyle koyar mı bizi" demişti...

Yeni normal böyle mi olacak?

Yeni normal böyle mi olacak?

​Restoran, kafe, okul ve kuaförlerde uygulanıyor...

Başkan 'Seni<br>alacağım' dedi

Başkan 'Seni
alacağım' dedi

​Soner Aydoğdu transfer iddialarına yanıt verdi.
Hain plan tutmadı

Hain plan tutmadı

​Teröristleri alüminyum folyo da kurtaramadı.
Köprüye yeni<br>sistem kuruldu

Köprüye yeni
sistem kuruldu

​Yol 3 şeride düşüyor, her geçen aracı 'TAK' sayacak.
Hazırlıklar tamam

Hazırlıklar tamam

​Düğünlerde sosyal mesafe çubuğuyla halay önerisi.
Gelen veri<br>dehşete düşürdü

Gelen veri
dehşete düşürdü

​Kalp krizi ve kanser ölümleri, koronavirüsten önde gidiyor.
#Geceyebir<br>ErdoğanSelamı

#Geceyebir
ErdoğanSelamı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalmadı ''Aleyküm selam'' dedi.
Altun'dan muhalefete:<br>Gayri millisiniz!

Altun'dan muhalefete:
Gayri millisiniz!

​Terör örgütlerinden medet umup, düşmanlarımızla işbirliği yapıyorlar.
Sosyal<br>mesafe on santim!

Sosyal
mesafe on santim!

​Sokaklar salgın öncesindeki dönemi aratmayan görüntülere sahne oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.