Zonguldak’ta maden ocağında göçük: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi göçük altında kalanlar var

GMİS ( Genel Maden İşçileri Sendikası) Genel Başkanı Hakan Yeşil, yaptığı açıklamada, olayı öğrenir öğrenmez olay yerine hareket ettiklerini ve göçük sonrası ellerine net bir sayı ve bilgi ulaşmadığını belirterek, bölgede çalışan maden işçilerinin başlarına taktıkları baretlerde yer alan çiplerin incelenerek kaç kişi olduğunun tespit edilmesi için çalışma yapıldığını söyledi.