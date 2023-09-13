Zonguldak’ta maden ocağında göçük: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi göçük altında kalanlar var

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde TTK’ya bağlı Armutçuk Müessesi’ne ait maden ocağında göçük meydana geldi.
GMİS ( Genel Maden İşçileri Sendikası) Genel Başkanı Hakan Yeşil, yaptığı açıklamada, olayı öğrenir öğrenmez olay yerine hareket ettiklerini ve göçük sonrası ellerine net bir sayı ve bilgi ulaşmadığını belirterek, bölgede çalışan maden işçilerinin başlarına taktıkları baretlerde yer alan çiplerin incelenerek kaç kişi olduğunun tespit edilmesi için çalışma yapıldığını söyledi.
Öte yandan göçük ihbarı sonrası AFAD, UMKE, sağlık, polis ve TTK tahlisiye ekipleri de bölgeye sevk edildi.
Göçük altında kalanlar var
Genel Maden İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, göçük altında 4 kişi olduğunu söyledi. Göçük altında kaldığı değerlendirilen işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu: İçeride 280 kişi var
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, meydana gelen göçükle ilgili açıklamalarda bulundu. Hacıbektaşoğlu, "İçeride 280 kişi var, 4 kişi etkilendi. Biri canlı olarak kurtarıldı. Göçük altında 3 işçiyle iletişim sağlandı. 1 işçi ağır yaralı 75 kişilik ekiple müdahale başladı." dedi.
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