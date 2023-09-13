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Zonguldak’ta maden ocağında göçük: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi göçük altında kalanlar var

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde TTK’ya bağlı Armutçuk Müessesi’ne ait maden ocağında göçük meydana geldi. GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, göçük altında 4 kişi olduğunu söyledi. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, meydana gelen göçükle ilgili yaptığı ilk açıklamada içeride 280 kişi olduğunu ancak 4 kişinin göçükten etkilendiğini söyledi. Göçük altında kaldığı değerlendirilen işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı. AFAD, UMKE, sağlık, polis ve TTK tahlisiye ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Seda Ekinci
15:21 . 13/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde TTK’ya bağlı Armutçuk Müessesi’ne ait maden ocağında göçük meydana geldi.


GMİS ( Genel Maden İşçileri Sendikası) Genel Başkanı Hakan Yeşil, yaptığı açıklamada, olayı öğrenir öğrenmez olay yerine hareket ettiklerini ve göçük sonrası ellerine net bir sayı ve bilgi ulaşmadığını belirterek, bölgede çalışan maden işçilerinin başlarına taktıkları baretlerde yer alan çiplerin incelenerek kaç kişi olduğunun tespit edilmesi için çalışma yapıldığını söyledi.


Öte yandan göçük ihbarı sonrası AFAD, UMKE, sağlık, polis ve TTK tahlisiye ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Göçük altında kalanlar var

Genel Maden İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, göçük altında 4 kişi olduğunu söyledi. Göçük altında kaldığı değerlendirilen işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu: İçeride 280 kişi var

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, meydana gelen göçükle ilgili açıklamalarda bulundu. Hacıbektaşoğlu, "İçeride 280 kişi var, 4 kişi etkilendi. Biri canlı olarak kurtarıldı. Göçük altında 3 işçiyle iletişim sağlandı. 1 işçi ağır yaralı 75 kişilik ekiple müdahale başladı." dedi.


Ayrıntılar geliyor...



#zonguldak
#maden ocağı
#göçük
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde maden ocağında 4 kişi göçük altında kaldı