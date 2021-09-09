Gündem 400 TL rüşvet için 30 yıllık memuriyetini yaktı
ZONGULDAK

400 TL rüşvet için 30 yıllık memuriyetini yaktı

Orman kaçakçılarını suçüstü yakalayan muhafaza memuru, odunların iadesine karşılık 400 lira rüşvet aldı. Kamera görüntüleriyle rüşvet aldığı ispatlanan devlet memuru, memuriyetten atıldı. Kararı Danıştay da onayınca 30 yıllık memur, 400 liralık rüşvet yüzünden mesleğinden oldu.

Haber Merkezi İHA
Zonguldakta orman muhafaza memuru 400 TL rüşvet için 30 yıllık memuriyetini yaktı
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Zonguldak İlçe Orman İşletme Müdürlüğü Orman İşletme Şefliği bünyesinde orman muhafaza memuru olarak görev yapan C.M. ve mesai arkadaşı ormandan odun kaçırdığı iddia edilen A.Y. hakkında tutanak tuttu. Cumhuriyet Savcılığı’na giden A.Y., odunların iadesi için orman muhafaza memuru C.M.’nin kendisinden rüşvet istediğini öne sürdü.

Papağanına işkence eden Murat Özdemir yine gündemde: Polise rüşvet teklif edip hakaret etti
OYNAT 01:33
Papağanına işkence eden Murat Özdemir yine gündemde: Polise rüşvet teklif edip hakaret etti
Bolu'da, bir televizyon programındaki yarışmadan diskalifiye edilen, papağanına eziyet ve küfrederken yayınladığı görüntülerle gündeme gelen Murat Özdemir, polise zor anlar yaşattı.

Özdemir'in hatalı park ettiği araç, çekici ile kaldırılmak istendi. Bu sırada Özdemir, aracının yanına geldi. Çekici personeli, Murat Özdemir'e polis memurlarının talebi üzerine aracı çektiklerini söyledi. Özdemir ise 'Yemişim memurunu' diyerek çekici personeline para teklifinde bulundu. Özdemir, bu sırada olay yerindeki polis ekiplerine de direndi. Özdemir ayrıca polislere de cebinden para çıkarıp, 'Alın paranızı' dedi.

Olay yerinde bulunan görevli komiserin, 'Al paranı cebine koy. Senin paran hiç kimseye lazım değil. 'Yemişim memurunu' diye konuşma. Hadsizlik yapma. Devletin memuruna hakaret edemezsin sen. Aracını çektirmeyeceğim. Ama haddini bilerek konuş. Devletin bu kadar adamı senle uğraşıyor burada. Sen kimsin de seninle uğraşacak' diye ikaz edip, ekip otosuna götürdü. Özdemir'in, hakkındaki şikayet üzerine ifadesi alınmak üzere polise merkezine götürüldüğü belirtildi.

RÜŞVET ALIRKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Savcılık talimatıyla Kaçakçılık ve organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, C.M.’yi fiziki takibe aldı. A.Y., bir pidecide muhafaza memuru C.M. ile buluştu. C.M., iddiaya göre odunların iadesi karşılığında 500 lira aldı.

Paranın 100 liralık bölümünü A.Y.’ye iade eden C.M. görüntülerin polis kamerasınca kayıt altına alınmasıyla suçüstü yakalandı.

MEMURİYETTEN ÇIKARILDI

Çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanan C.M. görevden uzaklaştırıldı. Hakkında soruşturma başlatılan C.M., Yüksek Disiplin Kurulu tarafından memuriyetten çıkarıldı. Kendisine kumpas kurulduğunu öne süren C.M., işlemin iptali için İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Mahkeme, davayı reddetti. C.M. karara itiraz edince devreye giren Bölge İdare Mahkemesi, davacı hakkında ’son savunma alınmadığı’ gerekçesi ile istinaf başvurusunu kabul ederek İdare Mahkemesi kararını kaldırdı. Bu kez kararı Orman Genel Müdürlüğü temyiz etti. Danıştay 12. Dairesi, İdare Mahkemesi kararını yerinde bulunca C.M., memuriyetten atıldı.

Danıştay kararında şöyle denildi:

  • “Davalı idare tarafından sunulan temyiz dilekçesi ve eklerin incelenmesinden; davacı hakkında Devlet memurluğundan çıkarma cezası tesis edilmeden önce, savunmanın alındığı anlaşılmaktadır. Bölge İdare Mahkemesi kararının kaldırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir”

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