400 TL rüşvet için 30 yıllık memuriyetini yaktı

Papağanına işkence eden Murat Özdemir yine gündemde: Polise rüşvet teklif edip hakaret etti

Bolu'da, bir televizyon programındaki yarışmadan diskalifiye edilen, papağanına eziyet ve küfrederken yayınladığı görüntülerle gündeme gelen Murat Özdemir, polise zor anlar yaşattı.



Özdemir'in hatalı park ettiği araç, çekici ile kaldırılmak istendi. Bu sırada Özdemir, aracının yanına geldi. Çekici personeli, Murat Özdemir'e polis memurlarının talebi üzerine aracı çektiklerini söyledi. Özdemir ise 'Yemişim memurunu' diyerek çekici personeline para teklifinde bulundu. Özdemir, bu sırada olay yerindeki polis ekiplerine de direndi. Özdemir ayrıca polislere de cebinden para çıkarıp, 'Alın paranızı' dedi.



Olay yerinde bulunan görevli komiserin, 'Al paranı cebine koy. Senin paran hiç kimseye lazım değil. 'Yemişim memurunu' diye konuşma. Hadsizlik yapma. Devletin memuruna hakaret edemezsin sen. Aracını çektirmeyeceğim. Ama haddini bilerek konuş. Devletin bu kadar adamı senle uğraşıyor burada. Sen kimsin de seninle uğraşacak' diye ikaz edip, ekip otosuna götürdü. Özdemir'in, hakkındaki şikayet üzerine ifadesi alınmak üzere polise merkezine götürüldüğü belirtildi.





