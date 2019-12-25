Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında patlama - Son dakika haberleri Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında patlama: Bir işçi yaralandı, bir işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği iddia edilen maden ocağında meydana gelen metan gazı patlamasında bir kişi yaralandı. Ekipler, ocakta mahsur kaldığı değerlendirilen bir işçi için kurtarma çalışması başlattı.

Haber Merkezi 25 Aralık 2019, 11:59 Son Güncelleme: 25 Aralık 2019, 13:16 AA