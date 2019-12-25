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ZONGULDAK

Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında patlama - Son dakika haberleri

Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında patlama: Bir işçi yaralandı, bir işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği iddia edilen maden ocağında meydana gelen metan gazı patlamasında bir kişi yaralandı. Ekipler, ocakta mahsur kaldığı değerlendirilen bir işçi için kurtarma çalışması başlattı.

Haber Merkezi AA
Ekipler madene gelerek kurtarma çalışması başlattı.
Ekipler madene gelerek kurtarma çalışması başlattı.

Zonguldak Kilimli'ye bağlı Gelik beldesindeki ruhsatsız maden ocağının yaklaşık 40 metre içerisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle metan gazı patlaması meydana geldi.

Patlama üzerine olay yerine Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekibinin yanı sıra jandarma ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

AA
Ekipler, ocakta mahsur kaldığı değerlendirilen bir işçi için kurtarma çalışması başlattı.

Ocakta çalışanlar tarafından yaralı olarak çıkarılan Bahri Yeniay (51), Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA
Patlamada yaralanan işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, ocakta mahsur kaldığı değerlendirilen bir işçi için kurtarma çalışması başlattı.

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