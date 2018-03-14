Zonguldak'ta tefecilik operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Zonguldak'ta, yağma ve tefecilik gibi suçlara karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi'ne 10 kişinin yağma ve tefecilik iddiasıyla müracaat etmesinin ardından inceleme başlatıldı.

Ekipler, yaptıkları incelemelerde "tefecilik" ve "yağma" suçundan aranan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda senet ve evrak ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkartılan 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada tutuklananlar arasında bulunan ve KOM ekiplerince "tefecilik" yaptığı iddiasıyla 2 Şubat'ta gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe serbest bırakılan Zafer Ö. ile Fikrettin K. hakkında Zonguldak Cumhuriyet Savcılığı'nca, Bartın Hakimliği'ne "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan yakalama emri çıkartılması için müracaatta bulunulduğu öğrenildi.

Şüpheliler hakkında bunun üzerine söz konusu hakimlikten yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.