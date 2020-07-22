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Zonguldak haberleri: Tadilat yapan iki işçi öldürülüp, ormana gömüldü

Zonguldak'ta vahşet: Tadilat yapan iki işçi öldürülüp, ormana gömüldü

Muğla'da kaybolduktan beş gün sonra eski erkek arkadaşı tarafından boğularak öldürüldüğü, cansız bedeni varile koyulup yakıldıktan sonra üstüne beton döküldüğü belirlenen 27 yaşındaki Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili yankılar devam ederken, bir vahşet haberi de Zonguldak'tan geldi. Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesinde, evde tadilat çalışması yapan Salim Çatma ve Soner Çatma'nın öldürülerek ormanlık alana gömüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken, cesetleri traktörle ormana taşıyarak gömdükleri tespit edilen ev sahibi İsmail A., oğlu Serkan A. ve akrabaları S.K. ise aranıyor.

Haber Merkezi DHA
Zonguldak'ta bir evde tadilat yapan iki işçi öldürülüp, ormana gömüldü.
Zonguldak'ta bir evde tadilat yapan iki işçi öldürülüp, ormana gömüldü.

Jandarma ekipleri, inşaat işçileri Salim Çatma ve Soner Çatma'nın ailelerinin geçen cuma günü yaptığı kayıp ihbarı üzerine çalışma başlattı. Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, inşaat işçilerinin en son Nebioğlu beldesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan İsmail A.'nın evinde tadilat çalışması ve yakınında inşaat yaptıklarını tespit etti. Evde yapılan aramada cinayet bulgularına rastlanılması üzerine soruşturma derinleştirildi. İki kişinin Serkan A. tarafından silahla öldürülerek ormanlık alana gömüldüğü tespit edildi.

Tek kelime: Vahşet!
GÜNDEM
Tek kelime: Vahşet!

Kayıp Pınar Gültekin’in cansız bedeni ormanlık alanda bulundu
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Kayıp Pınar Gültekin’in cansız bedeni ormanlık alanda bulundu
Muğla'da 16 Temmuz'dan beri kendisinden haber alınamayan 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cansız bedeni Menteşe ilçesi kırsal Yerkesik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulundu. Genç kızın eski erkek arkadaşı tarafından yakılıp, bir varil içine konulduktan sonra üzerine beton dökülüp sarp bir araziye atıldığı öğrenildi. Genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


Ekipler geniş çaplı arama çalışması başlattı

Ormanlık alanda gece saatlerinde kokuya duyarlı köpek ile yapılan aramada, Salim Çatma ve Soner Çatma'nın cesetleri bulundu. Cesetler, yapılan incelemenin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili M.G., S.N.A., D.A., F.Ç. ve Y.E.'yi gözaltına aldı.

Pınar Gültekin cinayetinde katilin benzinlikteki görüntüleri ortaya çıktı
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Pınar Gültekin cinayetinde katilin benzinlikteki görüntüleri ortaya çıktı
Pınar Gültekin cinayetinin detayları ortaya çıkıyor. Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın pet şişe ile akaryakıt istasyonundan benzin aldığı görüntüler ortaya çıktı. Katil zanlısı, kendisinden ayrılan 27 yaşındaki Pınar Gültekin'i başka erkekle beraber olduğu için öldürdüğünü ve benzinciden aldığı benzinle yaktıktan sonra üzerine beton döktüğünü itiraf etmişti.

  • Olayla ilgili cinayet şüphelisi Serkan A., babası İsmail A. ve S.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada ise Salim ve Soner Çatma'nın, Serkan A. tarafından ateşli silahla öldürüldüğü ve ardından cesetlerin traktörle ormanlık alana taşınarak, gömüldüğü belirtildi.

Eski sevgilisi tarafından öldürülen Pınar Gültekin'den geriye bu mutlu görüntüleri kaldı
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Eski sevgilisi tarafından öldürülen Pınar Gültekin'den geriye bu mutlu görüntüleri kaldı
Muğla'da kaybolduktan 5 gün sonra ormanlık alanda cansız bedeni bulunan Pınar Gültekin'in eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Barışma teklifini reddettiği için öldürüldüğü öğrenilen genç kızdan geriye ise bu mutlu görüntüleri kaldı.

Daha önce tutuklanıp serbest bırakılmışlar

Serkan A. ve babası İsmail A.'nın geçen yıl 30 Haziran'da bahçelerine 10 milyon lira değerinde kenevir ektikleri iddiasıyla tutuklandığı, ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıkları öğrenildi.

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Zonguldak'ta vahşet: Tadilat yapan iki işçi öldürülüp, ormana gömüldü

Muğla'da kaybolduktan beş gün sonra eski erkek arkadaşı tarafından boğularak öldürüldüğü, cansız bedeni varile koyulup yakıldıktan sonra üstüne beton döküldüğü belirlenen 27 yaşındaki Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili yankılar devam ederken, bir vahşet haberi de Zonguldak'tan geldi. Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesinde, evde tadilat çalışması yapan Salim Çatma ve Soner Çatma'nın öldürülerek ormanlık alana gömüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken, cesetleri traktörle ormana taşıyarak gömdükleri tespit edilen ev sahibi İsmail A., oğlu Serkan A. ve akrabaları S.K. ise aranıyor.
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