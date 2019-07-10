Türkiye'de 'kadına şiddet' konusunda hemen her gün yeni bir olay yaşanırken, bunun tam bir haber Zonguldak'tan geldi. Kentteki bir yerel gazete sahibinin kendisi hakkında yazdığı asılsız köşe yazılarına ve haberlere tepki gösteren kadın gazeteci, söz konusu kişiyi herkesin ortasında tekme tokat dövdü.

Olay Zonguldak'ya yaşandı. Kentin yerel gazetelerinden birinin sahibi olan ve başta siyasetçiler, bürokratlar, iş adamları, gazeteciler olmak üzere hedef aldığı kişilerin isimlerini vermeden yazılar kaleme aldığı iddia edilen Ali Rıza Tığ son yazısında kadın meslektaşını hedef aldı.

Kentteki başka bir yerel gazetenin sahibi olan Alev Uzunbaş, Tığ'ın bu yazısının ardından kendisine ulaşarak hem yazının yalan olduğunu iletti, hem de 'ilk görüştükleri yerde bu yazının hesabını soracağını' söyledi.

Belediye'nin bahçesi boks ringine döndü

Uzunbaş, kaleme aldığı yazılar nedeniyle hakkında çok sayıda suç duyurusu olan Ali Rıza Tığ ile Nebioğlu Belediyesi'nde karşılaştı.

Tığ'ın yanına giderek yazılarındaki yalanlarla ilgili tepkisini gösteren Uzunbaş, daha sonra Tığ'ı tekme tokat dövdü.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Tığ'ın ürktüğü, kaçmaya çalıştığı ve karşılık veremediği görülüyor.Görüntülere göre araya girmeye çalışan Tığ'ın personeli Özlem Bıçak da olaya dahil oluyor ve o da yumruklardan nasibini alıyor.

OYNAT 01:31 Kadın gazeteciden erkek meslektaşına tekme tokat dayak Zonguldak'ta yerel bir gazetenin sahibi olan Ali Rıza Tığ, son dönemlerde yazdığı yazılarda bazı kişileri hedef aldı. Yazılarında isim vermeyen ancak hedef aldığı kişiyi herkesin anlayacağı şekilde yazan Tığ, son olarak aynı kentteki başka bir yerel gazetenin sahibi olan Alev Uzunbaş hakkında bir yazı kaleme aldı. Bu yazının ardından ilk kez Nebioğlu Belediyesi binası bahçesinde karşılaşan iki isim birbiriyle kavga etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Alev Uzunbaş'ın Ali Rıza Tığ'ı tekme tokat dövdüğü görülüyor. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



