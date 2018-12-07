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Zonguldak'taki tefecilik operasyonunda 'Gülen'e ait mendil' bulundu - Zonguldak yerel haberleri

Zonguldak'taki tefecilik operasyonunda 'Gülen'e ait mendil' bulundu

Zonguldak'ta 3 aylık teknik ve fiziki incelemenin ardından tefecilik operasyonu gerçekleştirildi. 8 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, çelik kasada kavanoz içerisinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait olduğu değerlendirilen mendil bulundu.

AA
Operasyonda 25 milyon lira değerinde çek-senet, tapu ele geçirildi.
Operasyonda 25 milyon lira değerinde çek-senet, tapu ele geçirildi.

Zonguldak'ın Ereğli ve Alaplı ilçelerinde düzenlenen tefecilik operasyonunda, çelik kasada kavanoz içerisinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşına ait olduğu değerlendirilen mendil bulundu.

İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı ekipler, Ereğli ve Alaplı ilçelerinde "tefecilik" yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından, belirlenen ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 3'ü kadın 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, yaklaşık 25 milyon lira değerinde çek-senet, tapular, 80 bin değerinde ziynet eşyasının yanı sıra borçlu kişilerin olduğu ajanda ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kasa içerisindeki kavanozda mendil bulundu.

Çelik kasa içerisinde saklanmış mendil bulundu

Operasyonda ayrıca, bir evde çelik kasa içerisine konulan kavanozda saklanan ve FETÖ elebaşı Gülen'e ait olduğu değerlendirilen mendilin yanı sıra örgütün kapatılan gazetesinin dağıttığı kitaplar da bulundu.

Ekiplerin bunun üzerine soruşturmayı, şüphelilerin örgütün mali kaynaklarından olabileceği yönünde genişlettiği öğrenildi.

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