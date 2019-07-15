Zor dönemden güçlenerek çıktık 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili bir mesaj yayımlayan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, açıklamasında “Tam üç yıl önce, Türkiye’nin birlik ve bütünlüğüne göz dikerek, hain bir darbe girişimiyle nice insanımızı şehit eden FETÖ, milli iradesine bir kez daha sahip çıkan demokrasi kahramanlarımız karşısında hüsrana uğradı. Bu aziz millet, iş insanından öğrencisine, gencinden yaşlısına kadar ve her görüşten insanıyla, her bir ferdiyle tek vücut olarak demokrasiden yana olduğunu bir kez daha tüm dünyaya ispatladı” ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi 15 Temmuz 2019, 04:00 Son Güncelleme: 15 Temmuz 2019, 06:40 Yeni Şafak