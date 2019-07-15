Gündem Zor dönemden güçlenerek çıktık
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Zor dönemden güçlenerek çıktık

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili bir mesaj yayımlayan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, açıklamasında “Tam üç yıl önce, Türkiye’nin birlik ve bütünlüğüne göz dikerek, hain bir darbe girişimiyle nice insanımızı şehit eden FETÖ, milli iradesine bir kez daha sahip çıkan demokrasi kahramanlarımız karşısında hüsrana uğradı. Bu aziz millet, iş insanından öğrencisine, gencinden yaşlısına kadar ve her görüşten insanıyla, her bir ferdiyle tek vücut olarak demokrasiden yana olduğunu bir kez daha tüm dünyaya ispatladı” ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak

Türkiye tarihinin dönüm noktalarından biri olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle tüm şehit ve gazileri minnetle andıklarını belirten Olpak, Türkiye’nin yaşadığı zor dönemleri her zaman sağduyu ve azimle atlatarak, zor süreçlerden daha da güçlenerek çıktığını belirtti. DEİK olarak Türkiye’nin ‘ticari diplomasi’ misyonunu üstlenerek çıktıkları yolda demokrasi mücadelesini anlatmaya ve işlerini dünyaya taşımaya devam edeceklerini vurgulayan Olpak, “Güçlü Türkiye’nin vazgeçilmez temel unsurunun demokrasi, hukuk devleti, sosyal kültürel ve ekonomik gelişmişlik olduğunun bilinciyle, hedeflerimize ilerleyen yol haritamızda bize düşen her görevi yerine getirmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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