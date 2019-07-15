Zor dönemden güçlenerek çıktık

Türkiye tarihinin dönüm noktalarından biri olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle tüm şehit ve gazileri minnetle andıklarını belirten Olpak, Türkiye’nin yaşadığı zor dönemleri her zaman sağduyu ve azimle atlatarak, zor süreçlerden daha da güçlenerek çıktığını belirtti. DEİK olarak Türkiye’nin ‘ticari diplomasi’ misyonunu üstlenerek çıktıkları yolda demokrasi mücadelesini anlatmaya ve işlerini dünyaya taşımaya devam edeceklerini vurgulayan Olpak, “Güçlü Türkiye’nin vazgeçilmez temel unsurunun demokrasi, hukuk devleti, sosyal kültürel ve ekonomik gelişmişlik olduğunun bilinciyle, hedeflerimize ilerleyen yol haritamızda bize düşen her görevi yerine getirmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz” dedi.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.