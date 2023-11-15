Zulmü hemen durdurun

Terör devleti İsrail’in insanlık dışı saldırıları 40’ıncıgünü geride bırakırken, dünyanın sabrı da taşma noktasına geliyor. Çoğu kadın ve çocuk 11 binden fazla sivili katleden işgalci gücün durdurulması ve katliamların sona erdirilmesine ilişkin dünya liderlerinin sesi daha gür çıkmaya başladı. Doğu Asya’dan, Avrupa’ya ve Latin Amerika’ya kadar birçok ülke lideri İsrail terörizminin durdurullması konusunda hem fikir. Bu liderlerden biri Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo. Widodo, Washington’da bir araya geldiği ABD Başkanı Joe Biden’a Gazze’de “yaşanan zulmü durdurmak için daha çok şey yapma” çağrısında bulundu.

Lula Miçotakis Widodo

Ateşkes zorunluluk

Widodo, biden ile yaptığı ortak basın toplantısında iki ülke ilişkilerinin önemini vurgulayarak, “Endonezya, ABD ile ortaklığımızın bölgesel ve küresel barış ve refaha katkıda bulunmasını umuyor. Bu nedenle, Endonezya ABD’yi Gazze’deki zulmü durdurmak için daha çok şey yapmaya davet ediyor. İnsanlık için ateşkes bir zorunluluk” dedi.

İnsancıl hukuk çağrısı

7 Ekim saldırıları sonrasında önce İsrail’e destek veren Japonya da tutumunu 180 derece değiştirmiş durumda. Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko, ülkesinin, Orta Doğu’daki krizin çözüme kavuşturulmasında rol üstlenmeye hazır olduğunu söyledi. Çocuk, kadın ve yaşlılar dahil sivillerin büyük ölçüde acı çektiğini belirten Kamikawa, “Gazze’ye yardım ulaştırmanın zamana karşı bir yarış olduğunu” söyledi. Japon Bakan, ülkesinin, başından beri, uluslararası insancıl hukuka uyum gösterilmesi ve tansiyonun bir an önce düşürülmesi çağrısında bulunduğunu vurguladı. Japon bakan, “iki devletli çözüm” çıkışı da yaptı.

Çocukların öldürülmesine tepki

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva da, Gazze’ye saldırıların başlamasından bu yana 4 bin 800’ü aşkın çocuğun öldürüldüğünü belirterek, İsrail’e tepki gösterdi. Katıldığı bir etkinlikte konuşan Lula da Silva, Gazze’de öldürülen 4 bin 800’ü aşkın çocuğa dikkati çekerek, “Çocukların savaşın öncelikli kurbanları olduğu yönünde bir haber hiç duymamıştım. Çocukların olduğu yerlere, hastanelerin olduğu yerlere orada terörist olduğu bahanesiyle bomba yağdırıyorlar” ifadesini kullandı. İsrail’in saldırı yaparken “hiçbir kriteri” gözönünde bulundurmadığını savunan Lula da Silva, masum insanların hedef alındığını kaydetti.

Çatışma tırmanmamalı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa ve Türkiye’nin Gazze’deki çatışmaların tırmanmaması noktasında ortak çıkara sahip olduğunu söyledi. Almanya’nın başkenti Berlin’deki Konrad Adenauer Vakfı’nda bir panele katılan Miçotakis, “(Gazze) Bu çatışmanın tırmanmamasını sağlamak hepimizin çıkarına. Bu çatışmanın halihazırda ele almak zorunda olduğumuz korkunç durumun ötesine geçmemesini sağlamanın hepimizin çıkarına olduğunu düşünüyorum. Türkiye için de aynı çıkar söz konusu, kimse çatışmanın daha da tırmandığını görmek istemiyor” diye konuştu.

100 diplomat ve 400 yetkiliden mektup: Gazze'de savaş suçu işleniyor

ABD'de Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansından (USAID) 100 diplomat, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına dair Başkan Joe Biden'ı "yanlış bilgi yaymakla" suçladı. 100 diplomatın imzaladığı bildiride, İsrail'in Gazze'de "savaş suçları" işlediği belirtildi. Bildiride, Biden'ın, "Hamas'ın İsrail'e saldırılarına dair yanlış bilgiler paylaştığı" vurgulandı. Bildiride, Biden'a İsrail'in eylemlerini daha fazla sorgulaması tavsiye edildi. Öte yandan ABD’de, devletin değişik birimlerinde çalışan 400’den fazla siyasi yetkili de Biden’a, İsrail politikasını protesto eden bir mektup gönderdi. Mektupta, Biden’a acil ateşkes ve insani yardımların Gazze’ye erişimine izin verilmesi çağrısı yapıldı.

Fransız büyükelçiler: İtibarımızı kaybediyoruz

Fransa'nın Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde görev yapan büyükelçiler, Gazze konusunda ülkelerinin İsrail yanlısı tutumundan "üzüntü" duyduklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u eleştirdi. Le Figaro'nun haberine göre, Gazze konusunda Cumhurbaşkanı Macron'un aldığı pozisyonun, Fransa'nın itibarını ve nüfuzunu olumsuz etkilediğinden bahsedildiğini aktardı.







