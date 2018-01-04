Güneş Enerjisi Sistemleri Deyince Akla Gelenler

Yenilebilir enerji sistemleri küresel ısınmanın ve karbon salınımın insan yaşamını tehdit eder boyuta gelmesi ve uluslararası imzalanan Kyoto Protokolünün de etkisiyle dünyanın her yerinde yoğun bir biçimde kullanılmaya başlandı. Bu sistemler tamamen çevre dostu olup, fosil yakıtların kullanımını da azaltıyor. Hal böyle olunca da diğer pek çok sistemin yerini alıyor ama özellikle güneş enerjisi sistemleri tüm yenilebilir enerji sistemleri içinde en çok tercih edilen sistemlerdir.

Neden Güneş Enerjisi Sistemi Kurmalıdır?

Güneş enerjisi sistemlerihakkında bu temel bilgileri verdikten sonra neden bu sistem kurulmalı ve kullanılmalıdır derseniz ona da verilebilecek temel yanıtlar şu şekildedir:

Kendi elektriğinizi kendinizin üretmesini sağlar

Devletimiz üretilen elektriği sürekli olarak alım garantisi vermektedir.

Temiz enerjidir ve çevreye zarar vermez

Güneşin olduğu her yere sıcaklığına bakılmaksızın az bile olsa rahatlıkla kurulabilir

Doğanın dengesinin korunmasına yardım eder

Diğer yenilebilir enerji sistemleri ile kıyaslandığında yatırım maliyeti daha düşüktür

Devletimizin tarafından bu alanda verilen ciddi destekler söz konusudur

İyi bir sistemin 25 yılın kullanım süresi mevcuttur

Bakımı kolaydır

Çalışırken insan gerektirmez

Yedek parçası son derece kolay bulunabilir

Firmalar bu alanda çoğunlukla 10 yıl garanti verdiğinde ekstra maliyetler çıkarmaz

Her yere rahatlıkla temel gereksinimler doğrultusunda kurulabilir.

Yatırım Yaparken Bilinmesi Gerekenler

Üstte de belirtildiği gibi güneş enerjisi sistemlerikurulmasının çok ciddi avantajları var ve farklı bir amaçla yatırım yapmak isteyenler için son derece sağlam bir yatırım aracı. Zaten ülkemizdeki potansiyelin farkında olanlar da ülkemize bu alanda yatırım yapmaya can atarlarken ülkemizden bu alanda yatırımcıların çıkması çok daha önemli.

Siz de böylesi bir yatırım yaparken kurulacak olan alanı son derece özenle seçmeli ve maksimum verim alacağınız yerleri tercih etmelisiniz. Bu alanda danışmanlık yapan kurumlardan da gerek görüyor iseniz destek alabilirsiniz.

Ayrıca kurulum aşamasında da devletimizin değişik birimleri bu yatırım konusunda sürekli olarak bilgiler verdiğinden ilgili kamu kurumları ile de irtibata geçip bu çağın teknolojik yatırımını yapabilir ve ürettikten sonra hem devletimize katkı sunabilir hem kendi elektriğinizi üretebilir, hem devletimizin ürettiğiniz elektriği sürekli olarak aldığından ciddi kazançlar elde edebilir. hem de temiz bir çevre için kalıcı bir adım atmış olursunuz.

Firma Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Tüm bunlar neticesinde güneş enerjisi sistemleri kurdurmayı planlayanlar bu hizmet alımından önce ciddi bir araştırma yapmalı ve kendisine en uygun hizmeti verebilecek olan firma ile çalışmalıdır.

Burada da dikkat edilmesi gereken konular şunlardır:

Firmanın bu alanda yaptığı çalışmalar ve referanslar

Bünyesinde çalışan mühendislerin eğitim ve deneyim durumu

Garanti süresi

Teknik servis olanakları

Yedek parça konusunda sağlanan avantajlar

Firma hakkında bu bilgilere bakıldıktan sonra sizin gereksinimlerinize en doğru biçimde hizmet verebilecek firmalar arasında maliyet açısından en düşük rakamı veren firma seçilmesi her anlamda avantajlı olacak, doğru bir karardır.



