Güneş Paneli Fiyatları Etken Faktörleri Nelerdir?

Güneş enerjisinden pek çok değişik biçimde yararlanılıyor ve son yıllarda kısaca GES olarak ifade edilen güneş enerjisi sistemleri ile güneş enerjisinden elektrik elde ediliyor. Güneş enerjisi sistemlerinin olmazsa olmaz ünitesi güneş panelinin fiyatları da sistemin en temel ünitesi olduğundan sistemde en yüksek yeri tutuyor ve güneş paneli fiyatları farklı faktörlere göre değişiklikler arz ediyor.

İyi Bir Güneş Paneli Nasıl Olmalıdır?

İyi bir güneş paneli fiyatları ile de doğru orantılıdır ama elbette tek parametre bu değildir. Güneş paneli üstte de ifade edildiği gibi GES sisteminin en önemli ünitesi olduğundan sistemin diğer ünitelerinin sağlıklı çalışması bu üniteye bağlı olduğundan bu alanda çok iyi araştırma yaparak ürünün alınmasında fayda vardır.

İyi seçilmeyen bir panel faydadan çok yarar getirir ve maliyetlerin gereksiz yere yükselmesine ama verim alınamamasına neden olur. İşte bu nedenle aşağıda belirtilen konulara özenle dikkat edilmeli eğer kişi kendini bu alanda yeterli hissetmiyor ise mutlaka bir uzmana danışmalı ve ona göre hareket etmelidir.

Kullanılan malzeme son derece önemlidir kaliteli gerekli testlerden geçmiş malzemelerden yapılan paneller seçilmelidir.

Kullanım yerine ve amacına uygun bir panel olmalıdır.

Verimlilik açısından sizin gereksinimlerinize yanıt verir yeterlilikte olmalıdır

Yine benzer bir biçimde gücü gereksinimlerinizi karşılamalıdır. Düşük güçlüler size yeterli gelmez iken yüksek güçlü olanlar ise eğer fazla gelen elektriği satmayacak iseniz kurulum maliyetlerinizi yükseltecektir.

Firma Seçerken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Güneş paneli fiyatları firmaların satış stratejilerine de bağlı olarak değişiyor. O yüzden firma seçerken de son derece bilinçli adım atmak doğru bir yatırımın en olmazsa olmaz adımlarından. Eğer çok sayıda firma arasından hangisini seçeceğinize karar veremiyor iseniz şu soruları ilgili firmalara sormalı ve alacağınız yanıtlara istinaden adımınızı atmalısınız.

Size kaç yıl garanti verdiği. GES yatırımlarının ortalama ömrü 25 yıldır ve satıcı firma 10 yıldan az garanti vermemelidir.

Bünyesinde bu alanda çalışan enerji uzmanı, enerji mühendisi var mı? Var ise kaç kişi ve ne gibi eğitimleri almışlar ve kaç yıllıık deneyimleri var. Asla bünyesinde bu alanda eğitim almamış, deneyimi olmayan uzmanların olduğu kurumlar ile çalışılmamalı

Sizin sorularınıza tam ve net yanıt verebiliyor mu?

Bu alanda yetkinlik süresi kaç yıl?

Referansları neler ve hangi ölçekte çalışmalar yapmış?

Ödeme konusunda size gösterdiği kolaylıklar neler?

Yedek parça ve teknik servis konusunda bekletmeden çözüm sunabiliyor mu?

Yukarıda yer alan sorular çoğaltılabilir ama temel üzerinde durulması gereken başlıklar bunlardır.

Neden Böylesi Bir Yatırım Yapmalıdır?

Güneş paneli fiyatlarıkonusunda bu bilgileri verdikten sonra neden böylesi bir yatırım yapılmalıdır sorusuna verilebilecek temel yanıtlar ise şunlardır: