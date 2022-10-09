Özgün Güneş tutulması 25 Ekimde yaşanacak, Türkiyeden de izlencek Güneş tutulması depremin habercisi mi?
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Güneş tutulması 25 Ekim’de yaşanacak, Türkiye’den de izlencek! Güneş tutulması depremin habercisi mi?

Güneş tutulması için nefesler tutuldu. Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tamamen örtmesi ile sonuçlanan ve yılın belirli dönemlerinde gözlemlenebilen Güneş Tutulması 25 Ekim'de gerçekleşecek. Türkiye'den de izlenecek olan tutulma 12.40-15.05 arasında yaşanacak. Tutulmanın maksimum evresi saat 13.50'de gerçekleşmiş olacak. Tam Ay Tutulması ise 8 Kasım 2022’de yaşanacak. 25 Ekim’de Türkiye'den de izlenebilecek Güneş tutulmasıyla ilgili açıklama yapan yer bilimci Naci Görür, "Yani bardağı taşıran son damla rolü oynayabilir" dedi. Peki güneş tutulması depreme neden olabilir mi? Güneş tutulması depremin habercisi mi?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Güneş tutulması Türkiye’den görülecek mi? Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta, depremin habercisi mi?
Güneş tutulması ne zaman, Türkiye'den izlencek mi?

17 Ağustos depreminden 6 gün önce 11 Ağustos 1999 güneş tutulması olmuştu. Bu yılın ikinci Güneş tutulması 25 Ekim’de meydana gelecek. TÜBİTAK'ın "Gök Olayları Yıllığı"na göre 25 Ekim'deki parçalı güneş tutulması Türkiye'den de izlenebilecek.

2022 Güneş tutulması ne zaman?

2022 yılının önemli gök olaylarının yer aldığı takvime göre, bu yılın ikinci Güneş tutulması 25 Ekim 2022'de meydana gelecek.

Güneş tutulması saat kaçta?

Güneş tutulması saati olarak da 11:58 bekleniyor.

Güneş tutulması
Güneş tutulması

Güneş tutulması Türkiye’den görülecek mi?

  • Tutulma dünyada İzlanda, Avrupa, Kuzey-doğu Afrika, Ortadoğu, Batı Asya, Hindistan ve Batı Çin’de izlenebilecek. Hava durumunun açık olmasıyla beraber ülkemizde de izlenebilecek.

Güneş tutulması depremi tetikler mi?
Güneş tutulması depremi tetikler mi?

Güneş tutulması depremin habercisi mi?

25 Ekim’de Türkiye'den de izlenebilecek Güneş tutulmasıyla ilgili açıklama yapan yer bilimci Naci Görür, "Yani bardağı taşıran son damla rolü oynayabilir" dedi. Güneş tutulmasıyla ilgili takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan yer bilimci Prof. Naci Görür, 17 Ağustos 1999 Depremi'nden önce gerçekleşen Güneş tutulmasını hatırlattı.

Güneş tutulması depreme neden olabilir mi?

  • Görür, "Kimi takipçilerim soruyor. Bu ay Güneş tutulması olacak. 17 Ağustos 1999 Depremi'nden önce de olmuştu. Endişeliyiz hocam ya tekrar olursa diyorlar. Ay Dünya ile Güneş arasına girdiğinde bu olay gerçekleşir. Bu olay sırasında üç gezegen de aynı sırada olduğu için Dünya üzerine daha fazla çekim uygularlar. Bu çekim hem hidrosferde hem de litosferde kabarmalara neden olur. Kimi zaman litosferdeki kabarma 25-30 cm varabilir. Normalde bu çekim kuvveti büyük depremlere neden olmaz" dedi.
  • Stres yüklü faylara dikkat çeken Görür açıklamasının devamında, "Ancak kimi yerlerdeki faylar aşırı stres biriktirmiş ve deprem üretmeye zaten hazır hale gelmiş ise o faylar üzerinde depreme neden olabilir. Yani bardağı taşıran son damla rolü oynayabilir. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.

Güneş tutulması sonrası hangi depremler oldu?

  • Güneş tutulmaları ve depremler arasında bir bağlantı olduğu yolunda kimi çevrelerde inanışlar bulunmaktadır. Özellikle 11 Ağustos 1999 tam Güneş tutulması'ndan kısa bir süre sonra gerçekleşen 1999 Gölcük Depremi ardından bu inanışın yaygınlaştığı görülmektedir. Ancak gerek astronomi, gerekse deprem bilimi uzmanları, bu iki doğa olayı arasında herhangi bir nedensel ilişki bulunmadığını açıklamışlardır.

Güneş tutulması nedir, nasıl olur?

  • Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır.

Tutulmanın olması için Ay'ın yeni ay evresinde olması ve Dünya'ya göre Güneş ile kavuşum halinde olması, yani yörünge düzleminin Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması gerekir.

Bir yıl içinde Ay, Dünya çevresinde yaklaşık on iki kez dönmesine karşın, Ay'ın yörünge düzlemi ile Dünya'nın yörünge düzlemi arasında beş derece kadar bir açı olması sonucu, Ay her defasında Güneş'in tam önünden geçmez ve dolayısıyla bu çakışma seyrek olarak oluşur.

Güneş tutulması kaç yılda bir olur?

Bu yüzden, yılda iki ile beş arasında Güneş tutulması gözlemlenir. Bunlardan en çok ikisi tam tutulma olabilir. Güneş tutulması Dünya üzerinde dar bir koridor izler. Bu yüzden herhangi bir bölge için Güneş tutulması çok ender bir olaydır.

Güneş tutulmasının tam tutulma zamanı dışında asla çıplak göz ile izlenmemesi önerilir.

Tutulma türleri

  1. Tam güneş tutulması: Ay'ın Güneş'i Dünya'dan disk halinde görünen ışıkyuvarını tümüyle örtmesi ile oluşur. Güneş'in çok parlak olan ışıkyuvarı Ay'ın karanlık gölgesi ile örtülür ve Güneş'in ışıkyuvarından çok daha soluk olan Güneş tacı çıplak gözle görülebilir hale gelir. Tutulmaya ancak tam tutulma zamanında güvenli olarak çıplak gözle bakılabilir. Bu sırada hava, parlak yıldızlar ve gezegenler gözle görülebilecek kadar kararır. Tam tutulma, Dünya yüzeyindeki dar bir koridorda gözlenebilir.
  2. Halkalı güneş tutulması: Ay'ın, Güneş'in önünden tam kavuşumlu geçişinde Güneş'i tam örtmediği zaman gözlemlenir. Ay'ın çapı, Güneş'in ışıkyuvarının çapının yaklaşık 400'de biridir. Ancak Ay'ın Dünya'ya uzaklığı, Güneş'in uzaklığının yine yaklaşık 400'de biridir. Bu yüzden Ay'ın Dünya'dan görünür büyüklüğü Güneş ile yaklaşık olarak aynıdır. Ancak gerek Dünya'nın Güneş çevresindeki, gerekse Ay'ın Dünya çevresindeki yörüngeleri tam daire olmadığından, Ay her tam kavuşumlu geçişte Güneş'i tam olarak örtmez. Bu durumda, Güneş diskinin Ay tarafından örtülmeyen kısmı, Dünya'dan halka şeklinde gözlemlenir.
  3. Hibrit güneş tutulması: Tutulmanın Dünya yüzeyinin bazı bölgelerinde tam, bazı bölgelerinde halkalı olarak gözlenmesi demektir. Hibrit tutulmalar ender olarak görülür
  4. Parçalı güneş tutulması: Ay'ın Güneş'i kısmen örtmesi sonucunda oluşur. Her tam ve halkalı tutulma, parçalı tutulma olarak başlar ve tam kavuşumdan sonra yine parçalı tutulma halinde devam eder ve biter. Tam tutulma sırasında, tutulmanın tam olarak gözlenebildiği Dünya yüzeyindeki dar koridorun dışındaki geniş alanlarda, tutulma parçalı tutulma olarak görülür.

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