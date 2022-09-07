Özgün TRT1 Güzel Günler dizisi ne zaman başlayacak, ilk bölüm ne zaman?
ÖZGÜN HABERLER

TRT1 Güzel Günler dizisi ne zaman başlayacak, ilk bölüm ne zaman?

TRT1 yeni sezonda birbirinden farklı dizileri ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Gönül Dağı, Balkan Ninnisi, Mükemmel Eşleşme, Kasaba Doktoru gibi sevilen dizilerinin yanında bu sezon yeni bir dizinin daha eklenmesi konuşuluyor. Güzel Günler adını taşıyan dizisin oyuncu kadrosunda isi çok tanınmış oyuncular yer alıyor. Peki, TRT1 Güzel Günler dizisi ilk bölümü ne zaman başlıyor? Güzel Günler dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güzel Günler dizisi oyuncu ve karakterleri kimler? İşte ayrıntılar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Güzel Günler dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT1 Güzel Günler ilk bölüm ne zaman?
Güzel Günler dizisi

Yeni sezonun merakla beklenen Güzel Günler dizisi oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Cuma günü sete çıkacak olan ve başrolünde Leyla Tanlar'ın olduğu Güzel Günler dizisi ile ilgili resmi bir açıklama gelmese de ayrıntıları konuşulmaya devam ediyor.

GÜZEL GÜNLER DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Güzel Günler isimli dizi, bir döneme damga vurmuş kimi yapımlar gibi, izleyenleri kimi zaman eğlendirecek, kimi zaman hüzünlendirecek ama çokça da naif hikayesi ile sarıp sarmalayacak.

Diziyle ilgili bilgiler kısa bir süre önce paylaşıldı. Yeni bir aile dizisi olarak ekrana gelecek olan Güzel Günler, TMC imzalı bir yapım. TRT1 ekranında yayınlanacağı ortaya çıkan dizinin oyuncularının hep birlikte verdikleri fotoğrafı görenler, bu kadrodan son derece güzel bir hikaye geleceğini de anlıyor.

GÜZEL GÜNLER DİZİSİ İLK BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Güzel Günler dizisinin 1. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

GÜZEL GÜNLER DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Dizide Binnur Kaya (Kısmet), Zeynep Çamcı (Altan), Olgun Toker (Atakan), Ecem Erkek (Füsun), Mert Denizmen (Feyyaz), Leyla Tanlar, Seray Gözler, Orkuncan İzan, Yıldıray Oyuncuları gibi ustalar yer alıyor.

GÜZEL GÜNLER DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Vanlı bir genç kızın ve beşik kertmesinin yaşadığı olaylara yer verilen dizi Selma ile Mihran arasındaki bitmeyen aşkı ve bu aşkın arkasındaki mutlu aileyi anlatıyor. TMC Film’in yapımcılığını üstlendiği, aşk, dram ve aileyi konu alan Güzel Günler dizisini ünlü senarist Selin Tunç yazıyor.


Gönül Dağı yeni sezon 66. Bölüm izleyiciyi hüngür hüngür ağlattı
ÖZGÜN
Gönül Dağı yeni sezon 66. Bölüm izleyiciyi hüngür hüngür ağlattı
Her yer maviye dönmüştü

Her yer maviye dönmüştü

​Endişe veren suyun nedeni belli oldu.
Hiçbir şey yapmadan para kazanıyor

Hiçbir şey yapmadan para kazanıyor

​Birçok insanın hayalindeki iş: Yeme içme de bedava.
İngilterenin yeni Sağlık Bakanı Coffeyin görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı

​Türkiye'yi kana bulayacaktı

​Nevşin Mengü'den altılı masaya sert çıkış

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sırbistan'daki firmalarımız bin 300'ü aştı
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sırbistan'daki firmalarımız bin 300'ü aştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Sırbistan İş Forumu’na katıldı. Erdoğan, ''Sırbistan'daki yatırımlarımız son 10 yılda adeta sıçrama yaparak, 1 milyon dolardan 400 milyon dolara çıktı. Sırbistan'daki firmalarımız bin 300'ü aştı. Ticaret hacmimiz geçen sene rekor kırarak 2 milyar dolara yaklaştı. Türkiye'yi ziyaret Kimlik ile seyahat, yatırımların teşviki ve korunması gibi konularda toplam 7 anlaşmayı imzaladık. Yeni hedefimiz 5 milyar dolar'' açıklamasında bulundu.
ABD'den Çin'e teknolojik ambargo: Fabrika açılması yasaklandı
Dünya

ABD'den Çin'e teknolojik ambargo: Fabrika açılması yasaklandı

Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanı, yeni başlatılacak program kapsamında ABD'li teknoloji devlerine yönelik büyük bir kısıtlamayı açıkladı. Ticaret Bakanı, teknoloji devi şirketlere Çin'de 10 yıl boyunca gelişmiş tesisler kurmasının yasaklandığını duyurdu.
Kılıçdaroğlu'ndan 6'lı masaya 'HDP' mesajı: Kavganın değil kucaklaşmanın zamanı
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan 6'lı masaya 'HDP' mesajı: Kavganın değil kucaklaşmanın zamanı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da katıldığı açılış töreninde "Allah aşkına kavgadan bıkmadık mı ya. Şimdi kavganın değil, beraber olmanın zamanı" açıklamasında bulundu. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri, son dönemde Millet İttifakı'nda krize neden olan "HDP'ye bakanlık verilmesi" tartışmalarıyla ilgili olarak 6'lı masaya mesaj olarak değerlendirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.