TRT1 Güzel Günler dizisi ne zaman başlayacak, ilk bölüm ne zaman?

Yeni sezonun merakla beklenen Güzel Günler dizisi oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Cuma günü sete çıkacak olan ve başrolünde Leyla Tanlar'ın olduğu Güzel Günler dizisi ile ilgili resmi bir açıklama gelmese de ayrıntıları konuşulmaya devam ediyor.

GÜZEL GÜNLER DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Güzel Günler isimli dizi, bir döneme damga vurmuş kimi yapımlar gibi, izleyenleri kimi zaman eğlendirecek, kimi zaman hüzünlendirecek ama çokça da naif hikayesi ile sarıp sarmalayacak.

Diziyle ilgili bilgiler kısa bir süre önce paylaşıldı. Yeni bir aile dizisi olarak ekrana gelecek olan Güzel Günler, TMC imzalı bir yapım. TRT1 ekranında yayınlanacağı ortaya çıkan dizinin oyuncularının hep birlikte verdikleri fotoğrafı görenler, bu kadrodan son derece güzel bir hikaye geleceğini de anlıyor.

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GÜZEL GÜNLER DİZİSİ İLK BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Güzel Günler dizisinin 1. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

GÜZEL GÜNLER DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Dizide Binnur Kaya (Kısmet), Zeynep Çamcı (Altan), Olgun Toker (Atakan), Ecem Erkek (Füsun), Mert Denizmen (Feyyaz), Leyla Tanlar, Seray Gözler, Orkuncan İzan, Yıldıray Oyuncuları gibi ustalar yer alıyor.

GÜZEL GÜNLER DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Vanlı bir genç kızın ve beşik kertmesinin yaşadığı olaylara yer verilen dizi Selma ile Mihran arasındaki bitmeyen aşkı ve bu aşkın arkasındaki mutlu aileyi anlatıyor. TMC Film’in yapımcılığını üstlendiği, aşk, dram ve aileyi konu alan Güzel Günler dizisini ünlü senarist Selin Tunç yazıyor.