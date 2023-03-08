İslam aleminde her yıl heyecanla beklenen Recep, Şaban ve Ramazanı kapsayan mukaddes üç aylar bugün başladı. Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin içinde yer aldığı üç aylarda girdiğinden Peygamber Efendimiz’in (S.A.V) “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir. Üç ayları nasıl değerlendirmeke gerekiyor, hangi ibadetler yapılır?