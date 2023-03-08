Hac kura tarihi
2023 hac başvuruları
31 Ocak 2023 tarihine sona erdi. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü hac kura çekilişlerinin 15 Şubat'ta yapılacağını duyurmuştu. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle hac kura çekilişleri ileriki bir tarihe ertelenmişti. Diyanet İşleri Başkanlığı son yaptığı açıklama ile 2023 hac kuraların çekileceğini duyurdu.
2023 hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
2023 hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Diyanet İşleri Başkanlığı, binlerce vatandaşın heyecanla beklediği 2023 yılı hac kura sonuçlarının bugün saat 22.00’den itibaren e-Devlet üzerinden açıklanacağını bildirdi.Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda, "2023 yılı hac kura sonuçlarını bugün saat 22.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilirsiniz" denildi.
2023 hac ücretleri ne kadar?
2023 hac ücretleri ne kadar?
Hac ibadeti fiyatları, Suudi Arabistan'ın resmi para birimi olan Riyal cinsinden belirleniyor.
Hac fiyatları
her yıl kişi başı ortalama 20 bin riyal ile 40 bin riyal arasında değişiklik göstermektedir. Oda türüne göre ortalama hac için oda fiyatları:
- 2 Kişilik Oda : 175 bin 097 Türk Lirası
- 3 Kişilik Oda : 165 bin 364 Türk Lirası
- 4 Kişilik Oda: 150 bin 955 Türk Lirası
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