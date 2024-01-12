Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun yağmur ve sağanak yağışlı, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

YURT GENELİNDE YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLUYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Hatay, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur; Hakkari ve Bitlis çevreleri, Muş ve Van'ın güney ilçeleri ile Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara'nın batısı ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Orta Karadeniz'de kuvvetli olarak (40-60 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 12 OCAK 2024

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 3

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Boğaz çevreleri ve Anadolu Yakası yağmurlu 6

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 11

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu 9

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı 8

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 1

Diyarbakır: Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu 8





HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK? 13-14 OCAK 2024

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan (AKOM), yapılan açıklamada İstanbul'da sıcaklıkların Pazartesi gününe kadar 4 ila 6 derece aralığında, kış değerlerinde seyredeceği belirtildi.

Cuma öğle saatlerinden itibaren şehir merkezinde karla karışık yağmur, yükseklerde hafif kar yağışının etkili olacağı duyuruldu. Cuma akşam saatlerinden itibaren ise il genelinde hafif kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 15 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2-5 derece altında, 16-25 Ocak tarihleri arasında mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği belirtildi.





Haftalık Hava Tahmini

🗓️(12-18 Ocak 2024)

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalarak mevsim normalleri altına, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/PPOeSQu6Wl — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 11, 2024







