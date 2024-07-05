Bugün hava nasıl ve hafta sonu yağmur yağacak mı araştırılıyor. Bu hafta sonu yağmur var mı ve hava durumu nedir merak ediliyor. İstanbul'a yağmur yağacak mı, hava nasıl olacağı sorgulanıyor. Hafta sonu 6-7 Temmuz hava nasıl olacak ve yağmur yağacak mı merak ediliyor. Peki, Hafta sonu yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak?