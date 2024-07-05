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Meteorolojiden hafta sonu uyarısı: Kuvvetli yağışlara dikkat! Hangi illerde yağış olacak? 6-7 Temmuz il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6-7 Temmuz hafta sonu hava durumu tahminini açıkladı. Yurdun birçok bölgesinde sağanak yağış etkili oldu. Peki, yağışlar daha ne kadar sürecek, hafta sonu hava nasıl olacak? Cumartesi ve Pazar günü hava nasıl olacak? İşte MGM 6-7 Temmuz il il hava sıcaklıkları...

10:35 - 5/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
Hava durumu
Hava durumu

Bugün hava nasıl ve hafta sonu yağmur yağacak mı araştırılıyor. Bu hafta sonu yağmur var mı ve hava durumu nedir merak ediliyor. İstanbul'a yağmur yağacak mı, hava nasıl olacağı sorgulanıyor. Hafta sonu 6-7 Temmuz hava nasıl olacak ve yağmur yağacak mı merak ediliyor. Peki, Hafta sonu yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak?

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Bunaltıcı yaz sıcaklarına kısa bir yağmur molası verildi. Yurdun batısı cuma günü yağışların etkisi altında kalacak; cumartesi ve pazar günü ise yağışlar doğuya doğru ilerleyişini sürdürecek.

HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?

İstanbul'da, mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcak hava, yerini gök gürültülü sağanak yağışa bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve AKOM tarafından yapılan açıklamada bugün megakentte sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi.

Konuya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan da (AKOM) yapılan uyarıda, bugün megakentte metrekareye 3 ila 10 kilogram arasında yağış düşmesinin beklendiği açıklandı. Rüzgarın ise poyrazdan orta kuvvette, akşam ise sert eseceği duyuruldu.

HANGİ BÖLGELERDE YAĞIŞ OLACAK?

Yağış Türkiye’yi terk ediyor. Bugün ve yarın Doğu Anadolu’da yağışlar var. Batıda yarın yağış yok. Bugün öğleden sonra Kastamonu, Çorum, Amasra civarlarında kuvvetli yağmur var. Su baskını yapabilir. Gece terk edecek. Ankara’nın kuzey kısmı yağış kuvvetli görünüyor.


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