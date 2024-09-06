Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Ordu, Giresun, Trabzon'un batısı, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli, Rize çevreleri ile Trabzon'un doğusunda yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL? 6 EYLÜL 2024

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güneydoğu ve doğu kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İL İL HAVA SICAKLIKLARI

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 29

İstanbul: Az bulutlu 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 36

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu 35

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 (Yağışların; aralıklı ve yerel kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.)

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 (Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.)

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK? 7-8 EYLÜL 2024

MGM, 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Doğu Karadeniz'de 5 il için sarı kodlu alarm verildi. Bu iller sırasıyla Artvin, Giresun, Ordu, Rize, Trabzon oldu. Meteorolojinin raporuna göre İstanbul'da da hafta sonu sağanak var. Bu yağışların Kuzey Marmara ve Kuzey Karadeniz'de etkili olması bekleniyor.

İstanbul’da rüzgar karayele döndü, kentte hava serinledi.

Hafta sonu karayelin daha da sert esmesiyle megakent bir kademe daha serinleyecek.

Hafta sonu İstanbul, Sakarya, Zonguldak, Kastamonu, Trabzon’da yerel yağışlar bekleniyor.

Megakentte cumartesi ve pazar günü bulut geçişleriyle ara ara sağanak görülecek.

Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan’da şiddetli yağış su baskını tehlikesini beraberinde getirecek.

Önümüzdeki hafta ise sıcaklıklar yeniden yükselecek.





Haftalık Hava Tahmini

📆(6 - 12 Eylül 2024)

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/Z6KvRrpR7W — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) September 5, 2024







