Son günlerde sıcak hava ve nemin etkisiyle zor günler geçiren vatandaşlar sıcaklıkların ne kadar süreceğini merak ediyor. Özellikle geceleri yaşanan sıcaklık ve nem artışı ile ilgili uzmanlardan dikkatli olunması konusunda uyarı geliyor. Peki, bugün hava durumu nasıl?

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 19 TEMMUZ 2024

Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 34

İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Çatalca çevreleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı 35

İzmir: Az bulutlu ve açık 40

Adana: Az bulutlu ve açık 37

Antalya: Az bulutlu ve açık 41

Samsun: Parçalı bulutlu 33

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor. 29

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. 24

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40





📆19 Temmuz 2024 Cuma

☔Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

🌡️Hava Sıcaklığı: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/5j07orvx56 — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) July 19, 2024

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, yurt genelindeki hava durumuna ilişkin şunları kaydetti;

Önümüzdeki bir haftalık periyotta Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi'nin kıyı kesimleri ile Karadeniz'in sahil kesimindeki hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde seyredeceğini tahmin ediyoruz. Urfa, Mardin ve Diyarbakır'da da bazı ilçelerde 44-45 derecelere kadar çıkacak hava sıcaklıkları görebiliriz.

TRT Haber'in haberine göre, özellikle cuma, cumartesi ve pazar günleri Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerindeki yağışların hafta sonu kuvvetlenerek önce çok kuvvetli daha sonra da yer yer şiddetli olacağını tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıkları İstanbul'da ve İzmir'de mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde, Ankara'da ise mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek.

Öte yandan, önümüzdeki günlerde günün en yüksek sıcaklık değerleri, Ankara'da 34-36, İstanbul'da 34-36, İzmir'de 36-40, Konya'da 31-35 Kayser'de 33-36, Antalya'da 35-41, Adana'da 36-38, Bolu'da 32-34, Samsun'da 32-33, Trabzon'da 29-30, Erzurum'da 24-29, Diyarbakır'da 39-42, Şanlıurfa'da 40-42, Malatya'da 34-38, Kahramanmaraş'ta 39-40, Hatay'da 33-34, Osmaniye'de 35-37 civarlarında olacağı tahmin ediliyor.







