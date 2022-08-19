Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 20-21 Ağustos Marmara, Ege, Karadeniz, Doğu Anadolu il il hava durumu

Hafta sonu öncesi vatandaşlar hava durumunu araştırıyor. Sıcak hava tüm yurtta etkisini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de 5 günlük hava durumu tahmin raporunu açıkladı.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Bayburt, Erzurum’un kuzeyi ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgârın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

“Kuvvetli yağış uyarısı”

Bugün bölgede Erzincan, Bayburt, Erzurum’un kuzeyi ve Ardahan çevrelerinde görülecek sağanak yağışların yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ile ulaşımda aksamalar gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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21 AĞUSTOS 2022 PAZAR HAVA NASIL OLACAK?

Pazar günü ise Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Akdeniz'de ve Marmara'nın kuzeybatısının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Diğer bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.