Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Afyonkarahisar, Kütahya ve Isparta çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Bolu, Kastamonu, Karabük çevreleri, Zonguldak, Bartın, Düzce illerinin yüksek kesimleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yüksekleri, Güneydoğu Anadolu bölge geneli, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Hatay, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri, Adana'nın kıyı, Van'ın güney kesimleri, Erzincan'ın, Tunceli'nin ve Malatya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İl il hava durumu

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu yakası ile zamanla il geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 7

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 14

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11 (Yağışların sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.)

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu 11

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı -2 (Yağışların, akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.)

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı 3

KAR YAĞIŞI İÇİN UYARI VERİLEN İLLER

Adıyaman, Mardin ve Diyarbakır için sarı kodlu yağmur ile kar uyarısı,

Ağrı, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Kars, Kastamonu, Malatya, Muş, Siirt, Sakarya, Tunceli, Van, Zonguldak, Bayburt, Batman, Bartın, Ardahan, Karabük, Osmaniye ve Düzce için sarı kodlu kar uyarısı,

Bolu ve Hakkari için turuncu kodlu kar uyarısı,

Şırnak için sarı ve turuncu kodlu kar uyarısı,

Gaziantep ve Şanlıurfa'ya sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış ile kar uyarısı,

Kilis için sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR'DE HAVA DURUMU

Ankara'da bugün güney kesimlerde hafif kar yağışı görülecek. Cumartesi günü parçalı bulutlu, pazar günü ise kent genelinde kar yağışı etkili olacak.

Hava sıcaklıklarının yarın sıfırın altında 4, hafta sonu ise sıfırın altında 2 ila 3 derece arasında değişmesi bekleniyor.

İstanbul'da bugün sağanak, hafta sonu ise kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. Hava sıcaklıkları, bugün 8, hafta sonu ise 6 ila 8 derece civarında seyredecek.

İzmir'de bugün yağış beklenmezken, hafta sonu şehrin kuzey kesimlerinde yağış görülecek. Hava sıcaklıkları yarın 14, hafta sonu ise 10-12 derce civarında seyredecek.

MGM 26 OCAK-1 ŞUBAT HAVA DURUMU RAPORU

Haftalık Hava Tahmini

🗓️(26 Ocak - 1 Şubat 2024)

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Pazar gününden itibaren azalacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/uMjelF8TsQ — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 25, 2024







