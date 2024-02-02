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Hem kış hem bahar havası... Güneş mi açacak, yağmur mu yağacak? Meteoroloji'den 3-4 Şubat hafta sonu hava durumu raporu

Ülke genelinde kış mevsimi bir yağışlı bir güneşli hava durumu ile şaşırtıyor. Özellikle İstanbul'da hava durumundaki ani değişimler nedeniyle hava durumu bilgisi yakından takip ediliyor. Meteoroloji hava sıcaklıklarının batıda artacağını doğuda ise kış yaşanacağını duyurdu. Sıcaklık ise en yüksek 10-11 derecelerde ölçülüyor. Bölgenin cumartesi gününü de bulutlu ve yağışlı bir havayla geçirmesi bekleniyor. Meteoroloji 3-4 Şubat 2024 Cumarte- Pazar hafta sonu hava durumunu yayınladı. Hafta sonu yağış olacak mı? İşte detaylar...

12:04 - 2/02/2024 пятница
Yeni Şafak
Hava durumu
Hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonunda hava durumunun nasıl olacağını açıkladı. Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz kıyıları ile Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildiği belirtildi. İşte 3-4 Şubat hafta sonu hava durumu raporunun ayrıntıları...

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK? (3-4 ŞUBAT 2024)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2-8 Şubat hava durumu tahminini yayınladı. Tahmine göre mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren batı bölgelerden başlayarak artacağı tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz kıyıları ile Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklıklarının Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda mevsim normallerinin 6-8 derece altında, diğer yerlerde 1-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.


BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu 7

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 10

İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu 14

Adana: Parçalı ve az bulutlu 15

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 10

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 11

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -3

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 10



#hava durumu
#meteoroloji
#hava sıcaklığı
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