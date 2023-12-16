Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin hava durumunu yayımladı. Vatandaşlar tarafından Cumartesi - Pazar hava durumu merak edilmeye başladı. Peki hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin yayımladığı il il liste...

HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL?

Soğuk ve yağışlı hava geri döndü. Hafta sonu sıcaklıklarda hissedilir derecede düşüş yaşanacak. Kar yağışının da yurdun kuzey batısından ülkeye giriş yapması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:Kuzeybatı kesimlerde kuvvetli kuzeyli rüzgarla birlikte hissedilir derecede (4 ila 12 derece) azalacağı, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Ege kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40 ila 70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Cumartesi Kuvvetli Yağmurlu 8°C 10°C

Pazar Yağmurlu 5°C 8°C

ANKARA HAVA DURUMU

Cumartesi Yağmurlu 5°C 14°C

Pazar Yağmurlu 5°C 7°C

İZMİR HAVA DURUMU

Cumartesi Kuvvetli Sağanak Yağışlı 16°C 17°C

Pazar Çok Bulutlu 9°C 12°C

Hafta sonu kar yağacak mı?

Bu akşam Trakya’da kar yağışı başlaması bekleniyor ve cumartesi günü de kar yağışı devam edecek. İstanbul’da kar yok. Ama cumartesi günü Bilecik, Bursa, Kütahya, Eskişehir, Bolu, Kastamonu civarlarında kar yağışı var. Hatta cumartesi ve pazar günü Ankara’nın kuzey ilçelerinde kar yağışı var. Hafta sonu iyi giyinmemiz lazım.

İzmir ve çevresinde ise yağmur var. Kar yağışı hafta sonundan sonra Anadolu’ya doğru yayılacak. Konya ve Anadolu’nun hemen hemen her bölgesinde kar yağışı olur. Pazartesi günü İstanbul’da sıcaklık tekrar yükselmeye başlıyor. Cumartesi günü Edirne, Kırklareli’nde çok kuvvetli kar yağışı var, ulaşımda aksamalar olabilir.

Prof. Dr. Şen, “Cumartesi günü Çatalca’nın tepelerinde kar yağışı olabilir. İstanbul’da kar yağışı yok”

İSTANBUL İÇİN YAĞIŞ UYARISI!

İstanbul Valiliği, cuma sabahı için uyarı mesajı yayımladı. Yayımlanan mesajda, "Yapılan son değerlendirmelerde; İstanbul’da Cuma sabah saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/m2) yağış bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi. İstanbul Valisi Davut Gül de paylaşımı alıntılayarak, "Lütfen tedbirli olalım…" açıklamasında bulundu.



