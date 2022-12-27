Hafta sonu toplu taşıma ücretsiz olacak mı? (31- Aralık- 1 Ocak)

Bu hafta sonu (31 Aralık-1 Ocak) resmi tatil olan yılbaşına denk gelmesi ile İstanbul'da metro, metrobüs, Marmaray, otobüs bedava mı olacak merak konusu oldu. 1 Ocak resmi tatilde yolculuk edecek vatandaşlar toplu taşımaya ücret ödeyip ödemeyeceklerini araştırıyor. Peki 31 Aralık- 1 Ocak haftasonu Cumartesi ve Pazar günleri toplu taşıma ücretsiz mi?

HAFTA SONU TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ OLACAK MI?

31 Aralık- 1 Ocak tarihlerine gelen hafta sonunda toplu taşımanın ücretsiz olacağına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Konuyla ilgili resmi açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİNE NE KADAR ZAM YAPILDI?

UKOME toplantısında alınan kararla İstanbul'da toplu ulaşıma ve taksilere yüzde 29,10 oranında Zam yapıldı. Servis ücretlerine ise yüzde 19,95 zam kararı çıktı.

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Oy birliğiyle zam teklifi kabul edildi. Zam tarifesi yılbaşından itibaren, servis ücretleri 2. dönemden itibaren geçerli olacak. Buna göre yeni tarifeler şöyle:

Tam Elektronik Bilet Ücreti 7,67 TL’den 9,90 TL,

Öğrenci Elektronik Bilet Ücreti 3,74 TL’den 4,83 TL,

Öğretmen Elektronik Bilet Ücreti 5,49 TL’den 7,09 TL,

Tam Abonman Ücreti 602 TL’den 777 TL,

Öğrenci Abonman Ücreti 109 TL’den 140 TL,

Sarı Taksi Taksimetre Açılış Ücreti 9,80 TL’den 12,65 TL,

Sarı Taksi Mesafe Ücreti km başına 6,30 TL’den 8,51 TL,

Sarı Taksi Zaman Tarifesi Ücreti saatlik 67,20 TL’den 100,80 TL,

Sarı taksi kısa mesafe ücreti 28 TL’den 40 TL,

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Minibüs İndi Bindi Ücreti 5,25 TL’den 7 TL,

Okul Servisi 0-1 Km Ücreti 660 TL’den 792 TL,

Personel Servisi 10-17 Koltuk (Minibüs) Ücreti 352,15 TL’den 422,41 TL'ye yükseldi